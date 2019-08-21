Thái Trác Nghiên trữ đông trứng và sống thử với thiếu gia sòng bài để được gả vào hào môn

Ở tuổi 36, Thái Trác Nghiên đã trữ đông trứng đồng thời sống thử với thiếu gia có tiếng xứ Cảng Thơm Thạch Hằng Thông để được làm dâu nhà hào môn.
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Ngày 20/8, truyền thông Hong Kong đưa tin cựu thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Twins – Thái Trác Nghiên đã “trói chặt” thiếu gia sòng bài giàu có Thạch Hằng Thông bằng cách chấp nhận sống thử đồng thời đông lạnh trứng để chuẩn bị cho việc sinh con.
Năm 2017, Thái Trác Nghiên bị phát hiện đang hẹn hò với thiếu gia giàu có Thạch Hằng Thông. Mặc dù tình cảm giữa hai người khá ổn định nhưng đến thời điểm hiện tại chuyện hôn sự vẫn chưa được tiến hành.
Gần đây truyền thông Hong Kong phát hiện Thái Trác Nghiên đã dọn đến chung sống với bạn trai. Thời gian trước đây, Thái Trác Nghiên cũng đã tiết lộ rằng, cô đã đông lạnh trứng hai lần. Có lẽ cựu thành viên nhóm Twins đình đám một thời đã lên kế hoạch để được gả vào hào môn.
Trước khi đến với Thạch Hằng Thông, Thái Trác Nghiên từng trải qua một cuộc hôn nhân giấu kín nhiều năm với Trịnh Trung Cơ. Chỉ đến khi cặp đôi tuyên bố ly hôn, mọi người mới biết Thái Trác Nghiên đã từng lập gia đình. Sau khi chia tay chồng, Thái Trác Nghiên từng có thời gian hẹn hò với đàn em Trần Vỹ Đình. Tuy nhiên, sau khi Trần Vỹ Đình phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc, cặp đôi "chị em" bất ngờ tuyên bố chia tay.
Dù mọi thông tin về Thạch Hằng Thông khá ít ỏi nhưng có lẽ đây là mối tình nhận được nhiều lời chúc phúc nhất của Thái Trác Nghiên. Nhiều người hâm mộ mong rằng sau những đổ vỡ, Thái Trác Nghiên sẽ tìm được bến đỗ bình an cho cuộc đời mình.