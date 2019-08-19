Bố Tạ Đình Phong lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con dâu cũ Trương Bá Chi?

Sao quốc tế 19/08/2019 09:57

Mới đây truyền thông Hong Kong đưa tin nam diễn viên Tạ Hiền đã lập di chúc ở tuổi 82, để lại toàn bộ tài sản cho con dâu cũ Trương Bá Chi.

Trương Bá ChiTạ Đình Phong đã ly hôn và hiện tại cả hai đều đã ổn định cuộc sống nhưng những thông tin về cặp đôi này luôn là chủ đề được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm.

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Tạ Hiền chụp hình chung với Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi khi cặp đôi chưa ly hôn

Sau khi ly hôn với Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong nối lại tình cảm với người tình cũ Vương Phi. Về phần mình, dù chưa một lần công khai tình mới nhưng cuối năm 2018 Trương Bá Chi bất ngờ thông báo đã sinh con thứ ba nhưng không công khai danh tính cha đứa bé. Cũng chính vì vậy hàng loạt nam nghệ sỹ được truyền thông đồn đoán là người đàn ông bí mật của Trương Bá Chi.

Mặc dù đã không còn là vợ chồng với Tạ Đình Phong nhưng bố chồng cũ Tạ Hiền vẫn rất yêu mến con dâu. Rất nhiều lần Tạ Hiền bày tỏ thái độ ái mộ con dâu cũ giữa nơi đông người. Ngoài Trương Bá Chi, Tạ Hiền còn đặc biệt yêu mến hai đứa cháu nội.

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Tạ Hiền được cho là khá phong lưu trong giới showbiz nhưng tài sản ông tích lũy được trong ngần ấy năm hoạt động nghệ thuật cũng khá nhiều

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Tạ Hiền được đánh giá là “công tử đào hoa”. Lăn lộn trong showbiz nhiều năm, ông tích lũy được không ít tài sản. Dù đã 82 tuổi nhưng Tạ Hiền vẫn nhận được khá nhiều sự quan tâm từ truyền thông Hong Kong.

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Vì hai đứa con của Trương Bá Chi còn nhỏ nên cô sẽ là người quản lý trực tiếp số tiền Tạ Hiền để lại cho hai cháu nội

Thời gian gần đây, có tin đồn cho rằng Tạ Hiền đã lập di chúc để lại toàn bộ tài sản của ông cho hai đứa cháu nội. Vì cả hai đều còn nhỏ nên số tiền này sẽ do Trương Bá Chi bảo quản. Nhiều người cho rằng, nếu như tin đồn này là sự thật thì sự tin tưởng của Tạ Hiền dành cho Trương Bá Chi còn lớn hơn Tạ Đình Phong.

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Từ khóa:   Trương Bá Chi Tạ Đình Phong

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