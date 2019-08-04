Trương Bá Chi trả lời thế nào khi con trai hỏi về scandal ảnh nóng với Trần Quán Hy?

Câu trả lời của Trương Bá Chi về việc nếu con trai hỏi về scandal ảnh nóng với Trần Quán Hy nhận được sự cảm thông của nhiều người.

Hơn 10 năm kể từ ngày scandal ảnh nóng Trần Quán Hy gây chấn động làng giải trí châu Á xảy ra nhưng bóng đen của quá khứ vẫn luôn bủa vây cuộc sống của những người trong cuộc. Hiện tại Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong đều có cuộc sống riêng của mình Hiện nay Trần Quán Hy đã có gia đình riêng, Chung Hân Đồng cũng đã kết hôn với chồng trẻ, Trương Bá Chi thì làm mẹ đơn thân sau khi ly hôn với Tạ Đình Phong. Tuy nhiên, những nhân vật chính của sự kiện năm xưa vẫn luôn được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm. Trong số những nạn nhân của scandal này, có lẽ Trương Bá Chi là người đáng thương nhất.

Scandal ảnh nóng với Trần Quán Hy luôn là quá khứ đen tối với Trương Bá Chi Khi những hình ảnh nhạy cảm giữa cô và Trần Quán Hy bị công khai, Trương Bá Chi đang có một gia đình hạnh phúc bên nam tài tử Tạ Đình Phong. Vào thời điểm đó tưởng rằng hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng Hong Kong sẽ vì chuyện này mà kết thúc, vậy nhưng Tạ Đình Phong vẫn luôn bảo vệ vợ trong giai đoạn khó khăn nhất. Không chỉ vậy, cặp đôi còn sinh tiếp đứa con thứ hai. Vào thời điểm scandal ảnh nóng nổ ra, Tạ Đình Phong luôn đứng ra bảo vệ Trương Bá Chi Nhưng cuối cùng, 4 năm sau scandal này, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đã quyết định ly hôn khiến nhiều người tiếc nuối. Từ đó đến nay đã 7 năm trôi qua, Tạ Đình Phong đã tìm được hạnh phúc bên tình cũ Vương Phi còn Trương Bá Chi dù sinh con thứ ba nhưng cô chưa hề công khai bất kỳ mối quan hệ khác giới nào sau khi ly hôn.

Sau khi ly hôn Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi chưa hề công khai bất kỳ mối tình nào Vấn đề nhiều người lo lắng cho Trương Bá Chi là sau này khi con cái trưởng thành, nếu như con cái xem được những tấm hình của mẹ và Trần Quán Hy thì cô sẽ ứng xử như thế nào? Trong một chương trình gần đây, khi được hỏi vấn đề nhạy cảm này, Trương Bá Chi suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Việc này do tôi làm sai. Trước đây tôi thường lo lắng, vậy nhưng bây giờ con cái đã lớn rồi, tôi cũng đã nghĩ thông suốt. Tôi đã ghi lại toàn bộ những sai lầm mình mắc phải, đợi đến khi con đủ 18 tuổi, tôi sẽ nói hết cho chúng nghe. Tôi nghĩ rằng mấy đứa con sẽ hiểu cho tôi”. Trương Bá Chi đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với những câu hỏi của con về scandal ảnh nóng năm xưa Câu trả lời của Trương Bá Chi nhận được sự đồng cảm của nhiều fan hâm mộ. Tất cả đều hy vọng rằng khi trưởng thành, các con của cô cũng sẽ thông cảm cho những sai lầm trong quá khứ của mẹ.

Hé lộ danh tính người đàn ông được cho là người tình bí mật của Trương Bá Chi Rộ tin đồn người đàn ông thành đạt, kém Trương Bá Chi 3-5 tuổi hiện đang làm việc tại Singapore mới là bố của đứa con mà Trương Bá Chi mới sinh.

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