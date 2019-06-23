Hé lộ danh tính người đàn ông được cho là người tình bí mật của Trương Bá Chi

Sao quốc tế 23/06/2019 05:38

Rộ tin đồn người đàn ông thành đạt, kém Trương Bá Chi 3-5 tuổi hiện đang làm việc tại Singapore mới là bố của đứa con mà Trương Bá Chi mới sinh.

Sau hơn 6 tháng sinh con, đến thời điểm hiện tại danh tính người đàn ông bí mật giúp Trương Bá Chi sinh con thứ ba vẫn luôn là một câu hỏi lớn với giới truyền thông. Trong suốt thời gian này, đại gia 65 tuổi người Singapore, Tôn Đông Hải, Châu Tinh Trì, Tạ Đình Phong đều dính tin đồn là bố của đứa trẻ thế nhưng Trương Bá Chi luôn một mực phủ nhận.

nguoi tinh bi mat cua truong ba chi

nguoi tinh bi mat cua truong ba chi
Leo là nhà sáng lập và cũng là CEO của một công ty có trụ sở tại Singapore

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ bất ngờ đưa tin người đàn ông bí mật của Trương Bá Chi có lẽ là người đã từng qua lại với vợ cũ của Tạ Đình Phong nhiều năm về trước. Cô cũng từng nhiều lần đăng tải hình ảnh của người đàn ông này trên trang cá nhân của mình.

nguoi tinh bi mat cua truong ba chi

nguoi tinh bi mat cua truong ba chi
Trương Bá Chi và Leo từng xuất hiện trong nhiều khung hình

Cũng theo nguồn tin này, người tình bí mật của Trương Bá Chi là một kỹ sư công nghệ thông tin người Anh tên là Leo. Anh là nhà sáng lập đồng thời cũng là CEO của một công ty đang hoạt động tại Singapore. Leo là một người đàn ông trẻ tuổi, thành đạt và đẹp trai. Theo một số người thạo tin, Leo kém Trương Bá Chi khoảng 3 đến 5 tuổi.

nguoi tinh bi mat cua truong ba chi
Leo còn mô phỏng lại điệu bộ của con trai Trương Bá Chi

Trên trang cá nhân của mình, Trương Bá Chi cũng từng đăng tải hình ảnh của Leo. Điều đặc biệt hơn nữa, Trương Bá Chi và Leo từng dính tin đồn hẹn hò từ năm 2013 nhưng nữ diễn viên chưa một lần lên tiếng phủ nhận. Thậm chí Trương Bá Chi từng có ý định di cư sang Singapore sinh sống. Cô còn đăng ký cho Lucas và Quintus học tại một trường học tại Singapore khiến Tạ Đình Phong bất mãn.

nguoi tinh bi mat cua truong ba chi
Những hình ảnh thân mật giữa Trương Bá Chi và Leo được công khai
nguoi tinh bi mat cua truong ba chi
Nhiều người cho rằng, Leo chính là người tình bí mật của Trương Bá Chi suốt thời gian qua

Trương Bá Chi nhiều lần hé lộ về người đàn ông bí mật này nhưng nhiều người nghĩ rằng đó chỉ là mối quan hệ xã giao bình thường của người đẹp họ Trương. Tuy nhiên khi những hình ảnh thân mật giữa cả hai được công khai, quan hệ của Trương Bá Chi và Leo có vẻ không đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Không ít người cho rằng, Leo chính là bố của đứa con thứ ba mà Trương Bá Chi mới sinh vào cuối năm 2018.

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