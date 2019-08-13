Số phận giống nhau đến lạ kỳ của hai nàng ‘ngọc nữ’ từng mặc váy cưới vì Tạ Đình Phong

Khác nhau về nhan sắc cũng như tính cách nhưng hai nàng “ngọc nữ” từng vì nam diễn viên Tạ Đình Phong mặc váy cưới lại có số phận rất giống nhau.
- Trương Bá Chi trả lời thế nào khi con trai hỏi về scandal ảnh nóng với Trần Quán Hy?
- Hé lộ danh tính người đàn ông được cho là người tình bí mật của Trương Bá Chi
Giữa biển người mênh mông, có những người gặp nhau rồi trở thành bạn bè, người yêu hoặc kẻ thù. Thế nhưng có những người chưa bao giờ qua lại với nhau nhưng lại có vận mệnh giống nhau đến lạ lùng. Trong giới giải trí Hoa ngữ, Trương Bá Chi và Đổng Khiết là hai con người như vậy. Dù không có nét gì giống nhau về nhan sắc và tính cách nhưng vận mệnh của hai nàng “ngọc nữ” một thời này lại giống nhau đến bất ngờ.
Trương Bá Chi và Đổng Khiết nối tiếng với nhan sắc vạn người mê của mình. Một người đến từ phương Bắc, một người đến từ phương Nam nhưng cả hai đều được mệnh danh là “ngọc nữ” một thời của làng giải trí Hoa ngữ. Nhiều người còn nhận xét rằng nếu sống ở thời xưa, Đổng Khiết và Trương Bá Chi chắc chắn sẽ có tên trong danh sách “tứ đại mỹ nhân”.
Đặc biệt, Trương Bá Chi và Đổng Khiết đều có cơ hội mặc váy cưới vì Tạ Đình Phong. Đây là điều mà người được nam diễn viên Tạ Đình Phong yêu nhất là Vương Phi cũng không có. Trương Bá Chi mặc váy cưới trong hôn lễ với Tạ Đình Phong còn Đổng Khiết mặc váy cưới khi làm bạn diễn cho anh trong chương trình Xuân Vãn nổi tiếng.
Khi kết hôn, hai cặp đôi Trương Bá Chi – Tạ Đình Phong và Đổng Khiết – Phan Việt Minh đều được đánh giá là những cặp “Kim Đồng Ngọc Nữ” của Cbiz. Tuy nhiên cuối cùng cả hai lại chia tay trong sự tiếc nuối của nhiều người hâm mộ. Thị phi và người thứ ba khiến hôn nhân của Đổng Khiết – Phan Việt Minh kết thúc, còn vợ chồng Tạ Đình Phong – Trương Bá Chi dù đã cùng nhau vượt qua scandal ảnh nóng với Trần Quán Hy nhưng cuối cùng vẫn không thể cùng nhau đi đến cuối con đường.
Sau khi ly hôn, Trương Bá Chi và Đổng Khiết đều một mình nuôi con. Kể từ thời điểm đó cả hai đều chưa một lần công khai chuyện tình cảm của mình. Dù khác nhau ở nhiều thứ nhưng số phận của hai nàng “ngọc nữ” một thời lại giống nhau đến lạ lùng.