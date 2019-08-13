Số phận giống nhau đến lạ kỳ của hai nàng ‘ngọc nữ’ từng mặc váy cưới vì Tạ Đình Phong

Giữa biển người mênh mông, có những người gặp nhau rồi trở thành bạn bè, người yêu hoặc kẻ thù. Thế nhưng có những người chưa bao giờ qua lại với nhau nhưng lại có vận mệnh giống nhau đến lạ lùng. Trong giới giải trí Hoa ngữ, Trương Bá Chi và Đổng Khiết là hai con người như vậy. Dù không có nét gì giống nhau về nhan sắc và tính cách nhưng vận mệnh của hai nàng “ngọc nữ” một thời này lại giống nhau đến bất ngờ.

Nhan sắc thuở đôi mươi của hai nàng 'ngọc nữ' Trương Bá Chi và Đổng Khiết

Trương Bá Chi và Đổng Khiết nối tiếng với nhan sắc vạn người mê của mình. Một người đến từ phương Bắc, một người đến từ phương Nam nhưng cả hai đều được mệnh danh là “ngọc nữ” một thời của làng giải trí Hoa ngữ. Nhiều người còn nhận xét rằng nếu sống ở thời xưa, Đổng Khiết và Trương Bá Chi chắc chắn sẽ có tên trong danh sách “tứ đại mỹ nhân”.