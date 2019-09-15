So sánh nhan sắc và tài năng của 4 mỹ nhân cùng sinh năm 92 của làng giải trí Hoa ngữ

Bốn mỹ nhân sinh năm 92 của Cbiz gồm có Dương Tử, Hồ Băng Khanh , Cổ Lực Na Trát và Địch Lệ Nhiệt Ba . Họ đang là các diễn viên được yêu mến nhất tại Trung Quốc và sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu.

Dù không được đánh giá cao về nhan sắc, thậm chí nhiều antifan còn liên tiếp bóc mẽ chuyện Dương Tử phẫu thuật thẩm mỹ nhưng không thể phủ nhận khả năng diễn xuất điêu luyện của nữ diễn viên họ Dương.

Nữ diễn viên Dương Tử tham gia diễn xuất từ khi còn nhỏ. So với các đồng nghiệp cùng tuổi, Dương Tử có kinh nghiệm hơn hẳn. Vài năm trở lại đây, Dương Tử gây ấn tượng với nhiều vai diễn như Lục Tuyết Kỳ, Cẩm Mịch, Đồng Niên… Mỗi một vai diễn, cô đều tạo được dấu ấn riêng.

Hồ Băng Khanh

Hồ Băng Khanh thường diễn tròn vai

Hồ Băng Khanh được khán giả biết đến sau thành công của bộ phim “Thiếu Nữ Toàn Phong”. Hồ Băng Khanh khá kín tiếng về đời tư. Cô thường khẳng định tài năng của mình qua các tác phẩm mà mình tham gia. Tuy diễn xuất không thể so sánh với Dương Tử nhưng Hồ Băng Khanh luôn mang lại sự an toàn cho vai diễn mình đảm nhiệm.

Cổ Lực Na Trát

Dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng Cổ Lực Na Trát sở hữu thân hình bốc lửa và nhan sắc hơn người

Mỹ nhân Tân Cương Cổ Lực Na Trát cũng nằm trong danh sách nữ diễn viên sinh năm 92 được nhiều người yêu mến. Dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng nhan sắc có một không hai của Cổ Lực Na Trát cũng là bàn đạp vững chắc để cô vững bước trên con đường sự nghiệp.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba từng vượt qua Dương Tử để nhận giải thưởng cao nhất về diễn xuất tại lễ trao giải Kim Ưng

Một mỹ nhân khác đến từ Tân Cương cũng nằm trong danh sách này đó chính là Địch Lệ Nhiệt Ba. Hiện nay cô là một trong những ngôi sao được yêu mến nhất tại Trung Quốc. Về nhan sắc, Địch Lệ Nhiệt Ba không thua kém Cổ Lực Na Trát, về diễn xuất cô từng vượt qua Dương Tử và được nhận giải thưởng cao nhất trong lễ trao giải Kim Ưng. Mặc dù giải thưởng này mang đến cho Địch Lệ Nhiệt Ba khá nhiều phiền toái từ antifan nhưng không thể phủ nhận những đóng góp của cô cho làng giải trí Hoa ngữ suốt thời gian qua.