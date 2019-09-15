So sánh nhan sắc và tài năng của 4 mỹ nhân cùng sinh năm 92 của làng giải trí Hoa ngữ

Sao quốc tế 15/09/2019 06:49

Mặc dù không được đánh giá cao về nhan sắc nhưng nữ diễn viên Dương Tử lại hơn các đồng nghiệp cùng tuổi về khả năng diễn xuất.

Bốn mỹ nhân sinh năm 92 của Cbiz gồm có Dương Tử, Hồ Băng Khanh, Cổ Lực Na TrátĐịch Lệ Nhiệt Ba. Họ đang là các diễn viên được yêu mến nhất tại Trung Quốc và sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu.

Dương Tử

dien vien duong tu 1
Không sở hữu thân hình bốc lửa nhưng nữ diễn viên Dương Tử gây ấn tượng bởi lối diễn xuất vô cùng tinh tế

Nữ diễn viên Dương Tử tham gia diễn xuất từ khi còn nhỏ. So với các đồng nghiệp cùng tuổi, Dương Tử có kinh nghiệm hơn hẳn. Vài năm trở lại đây, Dương Tử gây ấn tượng với nhiều vai diễn như Lục Tuyết Kỳ, Cẩm Mịch, Đồng Niên… Mỗi một vai diễn, cô đều tạo được dấu ấn riêng.

Dù không được đánh giá cao về nhan sắc, thậm chí nhiều antifan còn liên tiếp bóc mẽ chuyện Dương Tử phẫu thuật thẩm mỹ nhưng không thể phủ nhận khả năng diễn xuất điêu luyện của nữ diễn viên họ Dương.

Hồ Băng Khanh

dien vien duong tu 2
Hồ Băng Khanh thường diễn tròn vai

Hồ Băng Khanh được khán giả biết đến sau thành công của bộ phim “Thiếu Nữ Toàn Phong”. Hồ Băng Khanh khá kín tiếng về đời tư. Cô thường khẳng định tài năng của mình qua các tác phẩm mà mình tham gia. Tuy diễn xuất không thể so sánh với Dương Tử nhưng Hồ Băng Khanh luôn mang lại sự an toàn cho vai diễn mình đảm nhiệm.

Cổ Lực Na Trát

dien vien duong tu 3
Dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng Cổ Lực Na Trát sở hữu thân hình bốc lửa và nhan sắc hơn người

Mỹ nhân Tân Cương Cổ Lực Na Trát cũng nằm trong danh sách nữ diễn viên sinh năm 92 được nhiều người yêu mến. Dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng nhan sắc có một không hai của Cổ Lực Na Trát cũng là bàn đạp vững chắc để cô vững bước trên con đường sự nghiệp.

Địch Lệ Nhiệt Ba

dien vien duong tu 4
Địch Lệ Nhiệt Ba từng vượt qua Dương Tử để nhận giải thưởng cao nhất về diễn xuất tại lễ trao giải Kim Ưng

Một mỹ nhân khác đến từ Tân Cương cũng nằm trong danh sách này đó chính là Địch Lệ Nhiệt Ba. Hiện nay cô là một trong những ngôi sao được yêu mến nhất tại Trung Quốc. Về nhan sắc, Địch Lệ Nhiệt Ba không thua kém Cổ Lực Na Trát, về diễn xuất cô từng vượt qua Dương Tử và được nhận giải thưởng cao nhất trong lễ trao giải Kim Ưng. Mặc dù giải thưởng này mang đến cho Địch Lệ Nhiệt Ba khá nhiều phiền toái từ antifan nhưng không thể phủ nhận những đóng góp của cô cho làng giải trí Hoa ngữ suốt thời gian qua.

Dương Tử không phải lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Đồng Niên trong ‘Cá Mực Hầm Mật’

Dương Tử không phải lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Đồng Niên trong ‘Cá Mực Hầm Mật’

Thông tin gây bất ngờ cho các fan của bộ phim “Cá Mực Hầm Mật” đó là nữ diễn viên Dương Tử không phải là lựa chọn đầu tiên cho vai Đồng Niên.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Cổ Lực Na Trát Hồ Băng Khanh

TIN LIÊN QUAN

Dương Tử không phải lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Đồng Niên trong ‘Cá Mực Hầm Mật’

Dương Tử không phải lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Đồng Niên trong ‘Cá Mực Hầm Mật’

Thời của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đã qua, Dương Tử trở thành ‘nữ hoàng rating’ mới của Cbiz

Thời của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đã qua, Dương Tử trở thành ‘nữ hoàng rating’ mới của Cbiz

Dương Tử đắc tội với người khác, ‘Cá Mực Hầm Mật’ bị lộ toàn bộ kịch bản?

Dương Tử đắc tội với người khác, ‘Cá Mực Hầm Mật’ bị lộ toàn bộ kịch bản?

Sau Địch Lệ Nhiệt Ba, đến lượt fan của Dương Mịch ‘trở mặt’ với Gia Hành

Sau Địch Lệ Nhiệt Ba, đến lượt fan của Dương Mịch ‘trở mặt’ với Gia Hành

Dù chỉ dưới ống kính người qua đường, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đẹp tựa nữ thần

Dù chỉ dưới ống kính người qua đường, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đẹp tựa nữ thần

Fan ‘Đông Cung’ vỡ mộng trước thông tin Trần Tinh Húc - Hồ Băng Khanh hẹn hò

Fan ‘Đông Cung’ vỡ mộng trước thông tin Trần Tinh Húc - Hồ Băng Khanh hẹn hò

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 34 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 6 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới