Fan ‘Đông Cung’ vỡ mộng trước thông tin Trần Tinh Húc - Hồ Băng Khanh hẹn hò

Sao quốc tế 01/09/2019 14:43

Ngày 1/9 nhiều trang báo giải trí Trung Quốc đồng loạt đăng tải thông tin Trần Tinh Húc và Hồ Băng Khanh bí mật hẹn hò.

Nam diễn viên Trần Tinh Húc được nhiều người biết đến qua vai diễn Lý Thừa Ngân trong bộ phim cổ trang “Đông Cung”. Cũng chính nhờ vai diễn này, nam tài tử họ Lý trở thành “bạch mã hoàng tử” trong lòng nhiều cô gái trẻ. Dù còn khá trẻ nhưng với diễn xuất ấn tượng của mình, Trần Tinh Húc có bước phát triển sự nghiệp vô cùng thuận lợi sau thành công của “Đông Cung”.

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Trần Tinh Húc và Bành Tiểu Nhiễm vô cùng thành công với bộ phim 'Đông Cung'

Ngày 1/9, các trang báo giải trí Trung Quốc đồng loạt đăng một vài hình ảnh hẹn hò giữa Trần Tinh Húc và nữ diễn viên Hồ Băng Khanh. Trong hình, cặp đôi mặc đồ đôi cùng nhau đi ăn ngày cuối tuần. Cả hai trông khá hạnh phúc, chàng trai lúc nào cũng nắm lấy tay bạn gái vô cùng ngọt ngào. Ngay sau đó, phóng viên trang Sina đã liên lạc với hai diễn viên để xác nhận thông tin nhưng cả hai đều chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

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Những hình ảnh Trần Tinh Húc và Hồ Băng Khanh hẹn hò được phóng viên ghi lại 

Hồ Băng Khanh sinh năm 1992, là nữ diễn viên được yêu mến tại Trung Quốc. Cô từng thành công với vai diễn Bách Thảo trong bộ phim “Thiếu Nữ Toàn Phong”. Với vẻ đẹp ngọt ngào của mình, Hồ Băng Khanh nhận được nhiều lời mời hợp tác từ các đạo diễn có tiếng.

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Hồ Băng Khanh từng khá thành công với vai Thích Bách Thảo trong 'Thiếu Nữ Toàn Phong'
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Fan ruột của bộ phim 'Đông Cung' sẽ vỡ mộng nếu như thông tin Trần Tinh Húc hẹn hò là sự thật

Nếu như những thông tin này là sự thật thì làng giải trí Hoa ngữ lại có thêm một cặp đôi vàng nữa. Nhiều người nhận định, dù lớn hơn Trần Tinh Húc 4 tuổi nhưng Hồ Băng Khanh vẫn khá trẻ trung và xứng đôi với nam tài tử họ Trần.

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Từ khóa:   Đông Cung Hồ Băng Khanh

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