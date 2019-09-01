Fan ‘Đông Cung’ vỡ mộng trước thông tin Trần Tinh Húc - Hồ Băng Khanh hẹn hò

Nam diễn viên Trần Tinh Húc được nhiều người biết đến qua vai diễn Lý Thừa Ngân trong bộ phim cổ trang “Đông Cung”. Cũng chính nhờ vai diễn này, nam tài tử họ Lý trở thành “bạch mã hoàng tử” trong lòng nhiều cô gái trẻ. Dù còn khá trẻ nhưng với diễn xuất ấn tượng của mình, Trần Tinh Húc có bước phát triển sự nghiệp vô cùng thuận lợi sau thành công của “Đông Cung”.

Trần Tinh Húc và Bành Tiểu Nhiễm vô cùng thành công với bộ phim 'Đông Cung'

Ngày 1/9, các trang báo giải trí Trung Quốc đồng loạt đăng một vài hình ảnh hẹn hò giữa Trần Tinh Húc và nữ diễn viên Hồ Băng Khanh. Trong hình, cặp đôi mặc đồ đôi cùng nhau đi ăn ngày cuối tuần. Cả hai trông khá hạnh phúc, chàng trai lúc nào cũng nắm lấy tay bạn gái vô cùng ngọt ngào. Ngay sau đó, phóng viên trang Sina đã liên lạc với hai diễn viên để xác nhận thông tin nhưng cả hai đều chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.