Cô gái hot nhất Cbiz những ngày qua bất ngờ phủ nhận hẹn hò với Ngô Diệc Phàm

Sao quốc tế 31/08/2019 18:50

Bạn gái tin đồn Lộc Y Luna của Ngô Diệc Phàm bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân của mình dòng trạng thái phủ nhận mối quan hệ với cựu thành viên nhóm EXO.

Những ngày qua thông tin về cô gái được cho là bạn gái tin đồn của Ngô Diệc Phàm được cộng đồng mạng Trung Quốc đua nhau tìm kiếm. Theo đó cô gái được netizen gọi bằng cái tên Lộc Y Luna tên thật là Tần Ngưu Chính Uy. Cô sinh năm 1998 và hiện đang là sinh viên năm thứ hai khoa Biểu diễn Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Lộc Y Luna còn là bạn học chung lớp với các diễn viên nổi tiếng như Tống Tổ Nhi, Ngô Lỗi.

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Lộc Y Luna sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, trong sáng

Ngay sau khi thân thế và những hình ảnh của Lộc Y Luna được đăng tải, cộng đồng mạng có hai luồng ý kiến trái chiều. Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng cô sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, tự nhiên hoàn toàn xứng đáng với Ngô Diệc Phàm. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng dù còn nhỏ tuổi nhưng cô gái này là người có “tâm cơ”, cố tình lợi dụng danh tiếng của Ngô Diệc Phàm để được nổi tiếng trong giới showbiz. Thậm chí cô còn cố tình chụp hình khi đang gọi video nói chuyện với Ngô Diệc Phàm để chuẩn bị công khai mối quan hệ.

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Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng cô gái này rất có 'tâm cơ'

Trước tin đồn hẹn hò, trong khi phía Ngô Diệc Phàm chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào thì bất ngờ Lộc Y Luna lại lên tiếng phủ nhận. Ngày hôm nay, trên trang cá nhân của mình, cô thẳng thắn cho biết: “Vẫn luôn rất tôn trọng thầy Ngô, không qua lại, không video, không có câu chuyện nào cả”.

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Dòng trạng thái phủ nhận đang hẹn hò với Ngô Diệc Phàm của Lộc Y Luna
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Hiện tại phía Ngô Diệc Phàm vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào

Dòng trạng thái này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng xứ Trung. Hiện chủ đề “Lộc Y Luna phủ nhận chuyện tình cảm với Ngô Diệc Phàm” đang dẫn đầu bảng hot search trên Weibo.

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Từ khóa:   Lộc Y Luna bạn gái tin đồn của Ngô Diệc Phàm

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