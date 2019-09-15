Đường Tăng đẹp nhất màn ảnh đánh mất sự nghiệp chỉ vì hơn thua 5 đồng với ‘đồ đệ’

Sao quốc tế 15/09/2019 06:44

Vai diễn Đường Tăng giúp Từ Thiếu Hoa nổi tiếng chỉ sau một đêm vậy nhưng nam diễn viên này lại không biết trân trọng.

Bộ phim truyền hình “Tây Du Ký” từng là tuổi thơ của rất nhiều người. Đến thời điểm hiện tại chưa một bộ phim truyền hình Trung Quốc nào có thể vượt qua “Tây Du Ký” về chỉ số rating và số lần phát lại. Bộ phim cũng làm nên tên tuổi của rất nhiều diễn viên như Lục Tiểu Linh Đồng, Từ Thiếu Hoa, Uông Việt, Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa…

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Bộ phim truyền hình 'Tây Du Ký' là tuổi thơ của rất nhiều người

Vào thời điểm đó, “Tây Du Ký” là bộ phim truyền hình được đầu tư khá kỹ lưỡng. Tuy nhiên đoàn làm phim cũng gặp những thách thức không nhỏ khi phải quay trong thời gian dài và di chuyển qua nhiều địa điểm. Không chỉ vậy, tuyến nhân vật trong cả bộ phim lên tới hơn ngàn người. Đoàn phim không thể huy động diễn viên quần chúng nhiều đến thế nên việc một diễn viên phải hóa thân vào nhiều nhân vật là điều không thể tránh khỏi.

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Điều kiện thiếu thốn nên một diễn viên phải hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau

Thù lao cho các diễn viên “Tây Du Ký” luôn là đề tài khiến khán giả tò mò. Mới đây một thông tin cho biết khi đó thù lao cho các diễn viên đóng Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng giống nhau, đều là 60 tệ/tập phim. Riêng vai diễn Đường Tăng thù lao chỉ có 55 tệ/tập phim và đây cũng chính là nguyên nhân khiến vai diễn này bị thay đổi diễn viên đến 3 lần.

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Từ Thiếu Hoa từng vì hơn thua thù lao với 3 đồ đệ nên không tiếp tục vào vai Đường Tăng

Các diễn viên lần lượt đóng vai Đường Tăng là Uông Việt, Trì Trọng Thụy và Từ Thiếu Hoa. Uông Việt chỉ đóng được 3 tập sau đó vì lý do gia đình nên đã chia tay đoàn phim. Trì Trọng Thụy đóng Đường Tăng lâu nhất nhưng sau đó lại chạy theo tiếng gọi của tình yêu và rời khỏi showbiz. Riêng Từ Thiếu Hoa, ông được đánh giá là Đường Tăng đẹp nhất màn ảnh. Lẽ ra Từ Thiếu Hoa sẽ đảm nhận vai Đường Tăng xuyên suốt bộ phim nhưng vì hơn thua 5 tệ với bạn diễn nên đã bỏ lỡ cơ hội phát triển sự nghiệp.

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Sau khi tìm được tình yêu đích thực, Trì Trọng Thụy cũng không còn tiếp tục gắn bó với đoàn làm phim

Từ Thiếu Hoa muốn mình cũng nhận được mức thù lao giống như các “đồ đệ” nhưng đoàn làm phim không đồng ý và đưa ra lý do là các diễn viên đó phải hóa trang và mang đồ rất nặng. Đôi khi họ bị cảm nắng khi quay phim vì những phụ kiện nên việc thù lao của họ là 60 tệ là hoàn toàn hợp lý. Vậy nhưng Từ Thiếu Hoa không chấp nhận lời giải thích này. Chính vì hơn thua 5 tệ mà Từ Thiếu Hoa đã không tiếp tục vai diễn mang lại tên tuổi cho mình.

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Từ Thiếu Hoa được đánh giá là Đường Tăng đẹp nhất màn ảnh

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Hiện nay dù đã 61 tuổi, Từ Thiếu Hoa vẫn thường mặc trang phục Đường Tăng đi hát ở vỉa hè và các quán bar

Đó là một quyết định sai lầm của Từ Thiếu Hoa. Sau thành công với vai diễn Đường Tăng, Từ Thiếu Hoa không ghi thêm được bất kỳ dấu ấn nào trong sự nghiệp của mình. Hiện nay ở tuổi 61, Đường Tăng đẹp nhất màn ảnh vẫn thường đi hát rong ở vỉa hè và trong quán bar. Nhìn thấy hình ảnh đó, nhiều người từng yêu mến Từ Thiếu Hoa không khỏi chạnh lòng.

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Từ khóa:   Tây Du Ký Tôn Ngộ Không Đường Tăng

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