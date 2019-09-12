Từng là tâm điểm của truyền thông khi chuyện ngoại tình với Hứa Chí An bị phanh phui, Huỳnh Tâm Dĩnh bị đài TVB “phong sát” một thời gian. Hiện cô đang chuẩn bị tái xuất.

Tháng 4 năm nay, làng giải trí Hoa ngữ chấn động bởi vụ ngoại tình của á hậu Hong Kong Huỳnh Tâm Dĩnh và Hứa Chí An. Vụ việc này được truyền thông Hong Kong đặc biệt quan tâm. Đứng trước tính nghiêm trọng của sự việc này, Hứa Chí An đã tổ chức họp báo công khai xin lỗi Trịnh Tú Văn và những người hâm mộ. Sau khi bê bối tình ái bị phanh phui sự nghiệp của Huỳnh Tâm Dĩnh và Hứa Chí An tạm ngưng lại Về phần Huỳnh Tâm Dĩnh, người quản lý phía đài TVB tuyên bố rằng mọi hoạt động của cô trong thời gian tới sẽ dừng lại. Những bộ phim hay chương trình có sự góp mặt của á hậu này đều bị hoãn lên sóng dù trước đó đã có lịch phát sóng. Bên cạnh đó, người dân Hong Kong kêu gọi tẩy chay mọi sản phẩm mà Huỳnh Tâm Dĩnh làm đại diện. Từng có nguồn tin cho rằng nhiều nhà sản xuất cũng như nhãn hàng đã khởi kiện Huỳnh Tâm Dĩnh vì những tổn thất mà scandal của cô mang lại cho họ.

Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh phải sang Mỹ để trốn chạy sự theo dõi của truyền thông Đứng trước làn sóng tẩy chay mạnh mẽ đó, Huỳnh Tâm Dĩnh “trốn” sang Mỹ để sự việc lắng xuống. Những tưởng rằng sự nghiệp của cô sẽ dừng lại tại đây thì mới đây truyền thông Hong Kong bất ngờ đăng tải thông tin đài TVB đã bỏ lệnh “phong sát” Huỳnh Tâm Dĩnh. Cụ thể, bộ phim truyền hình 30 tập “Ngưu Hạ Nữ Cao Âm” do Huỳnh Tâm Dĩnh đảm nhiệm vai nữ chính sẽ được phát sóng vào ngày 7/10 tới đây. Vậy nhưng sau khi bị TVB 'phong sát' chưa được nửa năm Huỳnh Tâm Dĩnh đã có cơ hội tái xuất Điều đáng nói là trước đây đã từng có thông tin mọi vai diễn của Huỳnh Tâm Dĩnh sẽ được diễn viên khác thay thế nhưng theo nguồn tin này, không phân cảnh nào của á hậu họ Huỳnh bị cắt. Giám chế của bộ phim cũng xác nhận rằng ông mới biết phim này sẽ được phát sóng, đoàn làm phim sẽ tổ chức tuyên truyền nhưng không tìm thấy Huỳnh Tâm Dĩnh. Ông cho biết đã gửi tin nhắn thông báo nhưng nữ diễn viên này vẫn chưa trả lời.

Bộ phim 'Ngưu Hạ Nữ Cao Âm' do Huỳnh Tâm Dĩnh đóng nữ chính có thể sẽ được phát sóng vào tháng 10 tới Nếu những thông tin trên là sự thật thì đài TVB đã mở lối thoát cho Huỳnh Tâm Dĩnh. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là một phương án thăm dò ý kiến người xem của TVB. Nếu khán giả phản ứng mạnh thì có lẽ đài TVB cũng sẽ phải xem xét lại quyết định của mình.

Sau gần 3 tháng bị cấm sóng, Á hậu lẳng lơ Huỳnh Tâm Dĩnh lại được lên sóng đài TVB Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh tươi cười trên sóng truyền hình sau khi bị "đóng băng" mọi hoạt động vì bê bối tình ái với Hứa Chí An.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-phong-sat-chua-duoc-nua-nam-tieu-tam-dang-so-nhat-lang-giai-tri-hong-kong-chuan-bi-tai-xuat-337581.html