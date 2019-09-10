So sánh dung nhan 4 nàng Lệnh Phi trên sóng truyền hình: Ai là người đẹp nhất?

Nhân vật Lệnh Phi của triều Thanh được khai thác khá nhiều trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Các diễn viên hóa thân vào nhân vật này đều nhận được sự quan tâm sâu sắc của người hâm mộ. Vậy ai mới là Lệnh Phi đẹp nhất trong mắt khán giả?

“ Diên Hi Công Lược ” là bộ phim truyền hình được nói đến nhiều nhất năm 2018 của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Bộ phim không chỉ giúp nhiều ngôi sao trẻ có cơ hội nổi tiếng mà còn giúp nữ diễn viên Ngô Cẩn Ngôn có được vai diễn để đời trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Trong phim, Ngô Cẩn Ngôn vào vai Ngụy Anh Lạc, một cô gái vào cung với mục đích tìm ra chân tướng về cái chết của chị gái. Vậy nhưng với sự thông minh lanh lợi của mình, Ngụy Anh Lạc dần dần trở thành tâm phúc của Phú Sát Hoàng Hậu rồi trở thành Lệnh Phi.

Lý Thuần

Vai diễn Lệnh Phi của Lý Thuần cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả

Trong bộ phim truyền hình “Hậu Cung Như Ý Truyện”, nữ diễn viên Lý Thuần đảm nhiệm vai Lệnh Phi. Vai diễn này cũng là điểm sáng của bộ phim truyền hình cung đấu được khán giả mong đợi nhiều năm. Dù là một vai diễn phản diện nhưng Lý Thuần đã hoàn thành xuất sắc và nhận được sự yêu mến của khán giả truyền hình.

Dương Mịch

Dù chỉ là một chương trình truyền hình nhưng tạo hình Lệnh Phi của Dương Mịch được đánh giá là xinh đẹp nhất trong các phiên bản

Mới đây trong một chương trình truyền hình, nữ diễn viên Dương Mịch khiến nhiều người bất ngờ khi hóa thân thành Lệnh Phi. Nhan sắc và thần thái của người đẹp họ Dương nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Dù không phải là vai diễn phim truyền hình nhưng nhan sắc của Dương Mịch được đánh giá là xuất chúng nhất trong các phiên bản “Lệnh Phi”.

Triệu Lệ Quyên

Vai diễn Lệnh Phi của Triệu Lệ Quyên trong 'Hoàn Châu Cách Cách' là phiên bản được nhiều người nhớ đến nhất

Có lẽ phiên bản Lệnh Phi được nhiều người nhớ đến nhất chính là của Triệu Lệ Quyên trong "Hoàn Châu Cách Cách". Dù hiện nay đã hơn 50 tuổi và ít tham gia nghệ thuật nhưng nhiều người vẫn nhớ đến cô với vai diễn để đời này.