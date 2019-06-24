Sau khi bị phanh phui chuyện ngoại tình, Hứa Chí An lần đầu lộ diện bên Trịnh Tú Văn

Sao quốc tế 24/06/2019 14:55

Hơn hai tháng sau khi bị phát hiện ngoại tình, Hứa Chí An và vợ lần đầu xuất hiện bên nhau.

Tháng 4 năm 2019, bê bối tình ái lớn nhất làng giải trí Hong Kong giữa Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh bị phanh phui. Sau khi đoạn clip ngoại tình trên taxi của cả hai được đăng tải, nam ca sĩ họ Hứa đã tổ chức họp báo gửi lời xin lỗi đến vợ.

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Sau khi clip 16 phút ngoại tình trên xe taxi giữa Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh được công khai...
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... nam ca sĩ họ Hứa tổ chức họp báo gửi lời xin lỗi đến vợ, người thân và fan hâm mộ

Dù rằng nhận được sự tha thứ từ vợ nhưng Hứa Chí An vẫn phải hứng chịu làn sóng tẩy chay chưa từng có từ người hâm mộ. Ngay cả Huỳnh Tâm Dĩnh cũng phải sang Mỹ để trốn chạy dư luận. Đến thời điểm hiện tại, cả Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh đều chưa thể quay trở lại showbiz vì chưa nhận được sự tha thứ từ người hâm mộ.

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Hơn 2 tháng sau khi sự việc diễn ra, lần đầu tiên Hứa Chí An và vợ đã cùng xuất hiện tại phòng tập

Mới đây, truyền thông Hong Kong đã phát hiện Hứa Chí An và vợ đi tập gym. Có lẽ đây là lần xuất hiện đầu tiên của nam ca sĩ sau buổi họp báo xin lỗi về bê bối ngoại tình. Nhiều người cho rằng, giờ đây Hứa Chí An đang dùng tình cảm để bù đắp lỗi lầm đã gây ra cho vợ suốt thời gian qua.

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Nhiều người cho rằng mối quan hệ của Hứa Chí An và vợ vẫn đang tốt đẹp
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Đây là lần đầu tiên Hứa Chí An và vợ cùng xuất hiện sau khi bê bối ngoại tình bị phanh phui

Hứa Chí An và vợ đã có gần 30 năm bên nhau. Trịnh Tú Văn từng thừa nhận, bê bối ngoại tình của chồng chính là bài học quý giá trong hôn nhân của cả hai. Có lẽ trải qua sóng gió này, tình cảm giữa Hứa Chí An và vợ sẽ ngày càng gắn bó hơn nữa.

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Từ khóa:   Hứa Chí An ngoại tình Hứa Chí An

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