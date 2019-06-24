Tháng 4 năm 2019, bê bối tình ái lớn nhất làng giải trí Hong Kong giữa Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh bị phanh phui. Sau khi đoạn clip ngoại tình trên taxi của cả hai được đăng tải, nam ca sĩ họ Hứa đã tổ chức họp báo gửi lời xin lỗi đến vợ.

Sau khi clip 16 phút ngoại tình trên xe taxi giữa Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh được công khai...

... nam ca sĩ họ Hứa tổ chức họp báo gửi lời xin lỗi đến vợ, người thân và fan hâm mộ

Dù rằng nhận được sự tha thứ từ vợ nhưng Hứa Chí An vẫn phải hứng chịu làn sóng tẩy chay chưa từng có từ người hâm mộ. Ngay cả Huỳnh Tâm Dĩnh cũng phải sang Mỹ để trốn chạy dư luận. Đến thời điểm hiện tại, cả Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh đều chưa thể quay trở lại showbiz vì chưa nhận được sự tha thứ từ người hâm mộ.