Đi giày bệt, bụng lùm lùm, Lâm Chí Linh đã mang thai ngay sau khi tuyên bố kết hôn?

Sao quốc tế 24/06/2019 10:13

Kết hôn chưa được bao lâu, chân dài số một Đài Loan Lâm Chí Linh đã dính tin đồn mang thai.

Sau thông tin Lâm Chí Linh kết hôn với nam ca sĩ người nhật Akira, đến thời điểm hiện tại fan hâm mộ cặp đôi Lâm Chí Linh – Ngôn Thừa Húc vẫn chưa hết bàng hoàng với sự thật người con gái mà cựu thành viên nhóm F4 yêu thương nhất đã là "vợ người ta".

lam chi linh ket hon
Thông tin Lâm Chí Linh kết hôn với bạn trai người Nhật khiến nhiều người bất ngờ

Ngay sau khi xác nhận thông tin đã kết hôn với bạn trai người Nhật, Lâm Chí Linh cũng chia sẻ nguyện vọng sớm được sinh con để hoàn thành thiên chức của người phụ nữ. Đặc biệt trong một bài phỏng vấn mới đây, Lâm Chí Linh cho biết cô đã tiến hành đông lạnh trứng từ năm 40 tuổi và bây giờ cô muốn có một cặp sinh đôi để hoàn thiện gia đình nhỏ của mình.

lam chi linh ket hon

lam chi linh ket hon
Sau khi thông báo hỉ sự không được bao lâu, 'bom sex' xứ Đài đã dính tin đồn mang thai

Kết hôn ở tuổi 45, Lâm Chí Linh nhận được nhiều lời chúc phúc từ cộng đồng mạng nhưng cũng có nhiều fan của Ngôn Thừa Húc tiếc nuối cho mối tình tan tan hợp hợp gần 20 năm của họ.

lam chi linh ket hon
Lâm Chí Linh mong muốn có thể mang thai đôi

Mới đây, Lâm Chí Linh lại gây tò mò cho người hâm mộ khi diện đồ rộng thùng thình và đi giày bệt. Nhiều người nghi ngờ rằng chân dài số một Đài Loan đang mang thai. Những chia sẻ về chuyện con cái gần đây cũng chính là thông điệp ngầm cô gửi tới người hâm mộ. Tuy nhiên, phía Lâm Chí Linh vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin này. 

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Từ khóa:   Lâm Chí Linh - Ngôn Thừa Húc Lâm Chí Linh

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