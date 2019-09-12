Vẻ bề ngoài của làng giải trí Hoa ngữ luôn là “sóng yên biển lặng” nhưng thực tế bên trong lại chứng kiến biết bao đợt sóng ngầm dữ dội. Vì mâu thuẫn cá nhân, nhiều ngôi sao quyết tâm không bao giờ đứng chung sân khấu với “kẻ thù” của mình.

Vào thời điểm đó Giả Tịnh Văn cũng rất nổi tiếng nhờ vai diễn trong “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” và “Chí Tôn Hồng Nhan”. Nhan sắc và độ nổi tiếng của Lâm Tâm Như và Giả Tịnh Văn được đánh giá là ngang nhau. Vì cạnh tranh vị trí “nhất tỷ” trong làng giải trí Đài Loan, hai người đẹp phát sinh nhiều mâu thuẫn.

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như từng được mệnh danh là “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan”. Từ khi còn rất trẻ, Lâm Tâm Như đã nổi tiếng nhờ thành công của vai diễn Hạ Tử Vy trong bộ phim truyền hình kinh điển "Hoàn Châu Cách Cách". Sự nghiệp của cô lên như diều gặp gió sau thành công của vai diễn này.

Mâu thuẫn thời trẻ khiến hai nữ diễn viên xinh đẹp không muốn xuất hiện cùng nhau trên một sân khấu

Dù hiện nay cả Lâm Tâm Như và Giả Tịnh Văn đều đã có sự nghiệp và hạnh phúc riêng, vậy nhưng những mâu thuẫn thời còn trẻ khiến hai diễn viên nổi tiếng này không bao giờ đứng chung trên cùng một sân khấu.

Lưu Gia Linh – Trương Mạn Ngọc

Không chỉ yêu chung một người đàn ông, Lưu Gia Linh và Trương Mạn Ngọc còn là đối thủ không đội trời chung trong sự nghiệp. Theo một số người thạo tin, có lần Lưu Gia Linh rất tự tin sẽ giành giải thưởng tại Liên hoan phim Kim Tượng nhưng cuối cùng lại thua Trương Mạn Ngọc. Chính vì sự việc này, Lưu Gia Linh dứt khoát từ chối tham gia lễ trao giải Kim Tượng năm đó.

Không chỉ cùng yêu Lương Triều Vỹ, Trương Mạn Ngọc và Lưu Gia Linh còn là 'oan gia ngõ hẹp' trong sự nghiệp

Về chuyện tình yêu, dù hiện nay Lưu Gia Linh đã kết hôn với Lương Triều Vỹ nhưng không ít người hâm mộ cho rằng Lương Triều Vỹ với Trương Mạn Ngọc mới là một đôi. Ngay cả bản thân Lương Triều Vỹ cũng từng thừa nhận rằng người phụ nữ anh yêu nhất chính là Trương Mạn Ngọc. Có lẽ vì nhiều lý do nên Lưu Gia Linh và Trương Mạn Ngọc không thể nào cùng đứng chung trên một sân khấu.

Viên Tuyền – Cao Viên Viên

Viên Tuyền và Hạ Vũ vẫn luôn được ví von là cặp “Kim Đồng – Ngọc Nữ” của làng giải trí Hoa ngữ. Vậy nhưng hai người đã từng chia tay vì sự xuất hiện của Cao Viên Viên. Khi đó Hạ Vũ và Cao Viên Viên bị phát hiện phim giả tình thật. Thậm chí phóng viên còn chụp được bằng chứng chứng minh Cao Viên Viên từng về nhà Hạ Vũ lúc nửa đêm khiến nhiều người tin rằng cả hai thực sự qua lại.

Cao Viên Viên từng được cho là nguyên nhân khiến Viên Tuyền và Hạ Vũ chia tay

Dù giờ đây cả Viên Tuyền và Cao Viên Viên đều có được hạnh phúc riêng nhưng scandal năm xưa khiến hai nữ diễn viên này không muốn đứng chung trên cùng một sân khấu.