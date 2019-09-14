Netizen xứ Trung đổ gục trước nhan sắc thiên thần của Angela Baby

Sao quốc tế 14/09/2019 19:28

Mới đây Angela Baby tiếp tục nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng Trung Quốc vì quá xinh đẹp.

Mặc dù luôn phải đối mặt với tin đồn hôn nhân trục trặc nhưng Angela Baby có vẻ không bị ảnh hưởng gì từ những thông tin tiêu cực này. Bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn luôn hoạt động nghệ thuật tích cực. Dường như việc chọn cách “lạnh nhạt” với những tin đồn đó lại khiến bà mẹ một con ngày càng được săn đón hơn.

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Angela Baby vô cùng xinh đẹp trong bộ trang phục này

Không xuất hiện cùng nhau và ít tương tác trên mạng xã hội khiến nhiều người tin rằng cuộc hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby thực sự có vấn đề. Tuy nhiên mới đây Angela Baby lần đầu tiên xác nhận với truyền thông rằng hôn nhân của cô vẫn ổn. Cô chỉ xem những tin đồn thất thiệt về hôn nhân của mình như những câu chuyện cười.

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Bà xã của Huỳnh Hiểu Minh xinh như thiên thần khi tham gia một sự kiện
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Nhan sắc tuổi 30 của bà mẹ một con khiến nhiều người phải ghen tỵ

Thế nhưng Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh lại không biểu diễn cùng nhau khi xuất hiện trong sự kiện Đêm Hội Trung Thu của đài CCTV. Điều này khiến nhiều người nghĩ rằng cặp đôi đang diễn kịch trước công chúng.

Bỏ mặc những lời bình luận thiếu tích cực, Angela Baby lao vào công việc. Có vẻ như mối bận tâm hiện nay của cô chỉ là công việc và con trai Tiểu Hải Miên. Dù chuyện hôn nhân khá phức tạp nhưng không thể phủ nhận rằng nhan sắc của Angela Baby ngày càng hấp dẫn. Mới đây, bà mẹ một con tự tin khoe nhan sắc tuổi 30 của mình trong bộ trang phục vô cùng tinh tế. 

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Đối mặt với những tin đồn hôn nhân trục trặc, Angela Baby luôn xem đó là những câu chuyện cười
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Cộng đồng mạng xứ Trung hoàn toàn đổ gục trước nhan sắc này của Angela Baby

Cộng đồng mạng Trung Quốc hoàn toàn đổ gục trước nhan sắc xinh như thiên thần này của Angela Baby. 

Nhan sắc một chín một mười của Dương Mịch và Angela Baby trong trang phục triều Thanh

Nhan sắc một chín một mười của Dương Mịch và Angela Baby trong trang phục triều Thanh

Không chịu thua kém nữ diễn viên Dương Mịch, Angela Baby cũng gây ấn tượng mạnh cho khán giả khi lần đầu khoác lên mình trang phục triều Thanh.

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Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh Tiểu Hải Miên

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