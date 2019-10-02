Điểm danh các nữ diễn viên Hoa ngữ càng nổi tiếng diễn xuất lại càng mờ nhạt

Đối với một diễn viên, khả năng diễn xuất chính là thước đo thành công trong sự nghiệp. Vậy nhưng điều này có vẻ không đúng với các nữ diễn viên Hoa ngữ dưới đây.

Nhiều người cho rằng thành công mà hiện nay Phạm Băng Băng có được không phải do khả năng diễn xuất mà là do những thị phi đời tư. Nữ diễn viên họ Phạm vô cùng xinh đẹp nhưng đời tư đầy tai tiếng, chính điều này đã khiến tên tuổi của cô luôn được truyền thông Hoa ngữ săn đón.

Hai mươi năm trước, nữ diễn viên Phạm Băng Băng được nhiều người biết đến qua vai diễn Kim Tỏa trong “Hoàn Châu Cách Cách”. Dù đã hóa thân vào khá nhiều vai diễn khác nhau nhưng trong mắt nhiều người đây mới chính là vai diễn để đời của nữ diễn viên họ Phạm. Dù đã bước chân vào nghiệp diễn hơn 20 năm nhưng diễn xuất của Phạm Băng Băng không được đánh giá cao.

Dương Mịch

Tham gia đóng phim từ khi còn nhỏ nhưng phải đến khi tham gia “Thần Điêu Đại Hiệp”, tên tuổi của nữ diễn viên Dương Mịch mới thực sự được nhiều người biết đến.

Những tạo hình cổ trang của nữ diễn viên Dương Mịch luôn nhận được rất nhiều lời khen của người hâm mộ...

... nhưng diễn xuất của Dương Mịch cũng không được đánh giá cao

Trong sự nghiệp diễn xuất, Dương Mịch từng tạo được dấu ấn với các vai diễn đình đám. Những năm gần đây, sự nghiệp của Dương Mịch thật sự thăng hoa nhưng bên cạnh đó cô luôn gây tranh cãi với khả năng diễn xuất của mình. Nhiều người cho rằng, dù vào vai nào, diễn xuất của Dương Mịch cũng chỉ một màu và không có nhiều đột phá.

Lưu Diệc Phi

Khi chưa 20 tuổi, Lưu Diệc Phi đã nổi tiếng với bộ phim “Kim Phấn Thế Gia”. Sau thành công này, nữ diễn viên họ Lưu tiếp tục nhận được vô số lời khen ngợi khi hóa thân vào vai Tiểu Long Nữ và Vương Ngữ Yên. Vẻ thanh tao, thoát tục của Lưu Diệc Phi khiến cộng đồng mạng gọi cô bằng cái tên “Thần tiên tỷ tỷ”.

Nhan sắc và sự nổi tiếng của Lưu Diệc Phi tỷ lệ nghịch với khả năng diễn xuất

Sau thành công với các vai diễn trong nhiều bộ phim truyền hình, Lưu Diệc Phi chuyển sang đóng phim điện ảnh. Tuy nhiên, cô không được đánh giá cao về diễn xuất trong các vai diễn của mình. Nhiều khán giả cho rằng sự nổi tiếng của Lưu Diệc Phi tỷ lệ nghịch với khả năng diễn xuất của cô.