Ngất ngây với dung nhan thuở mới vào nghề của Angela Baby

Sao quốc tế 03/10/2019 15:32

Từng gây tranh cãi về nhan sắc nhưng những tấm hình thuở mới vào nghề của Angela Baby được đăng tải lại khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Angela Baby khởi đầu sự nghiệp từ nghề người mẫu. Phát triển sự nghiệp tại Hong Kong nhưng sau khi quen biết Huỳnh Hiểu Minh, cô chuyển hướng sang Trung Quốc. Có thể nói đây là bước đi đầy khôn ngoan của Angela Baby.

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Nhan sắc thuở mới vào nghề của Angela Baby 'đốn tim' người hâm mộ

Nhờ mối quan hệ với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby nhận được rất nhiều lời mời quảng cáo cũng như tham gia chương trình truyền hình. Cũng nhờ vậy tên tuổi của cô càng ngày càng nổi tiếng. Đám cưới thế kỷ giữa Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh cũng có ảnh hưởng không nhỏ trên con đường phát triển sự nghiệp của nữ diễn viên có xuất thân người mẫu này.

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So với thời điểm hiện tại, nhan sắc khi mới bước chân vào showbiz của Angela Baby không khác biệt nhiều

Angela Baby được nhiều người yêu mến bởi tính cách cởi mở và nhan sắc lai Tây hiếm có. Đôi mắt to tròn cùng nụ cười rạng rỡ luôn giúp cô tỏa sáng mọi lúc mọi nơi. Có lẽ vì quá xinh đẹp nên bà xã Huỳnh Hiểu Minh thường xuyên vướng phải tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Dù đã rất cố gắng để chứng minh nhan sắc của mình là hoàn toàn tự nhiên nhưng Angela Baby vẫn không thể dẹp yên được dư luận.

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Vẻ đẹp lai Tây hiếm có của bà xã Huỳnh Hiểu Minh
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Đây có lẽ là câu trả lời rõ ràng nhất cho việc Angela Baby có phẫu thuật thẩm mỹ hay không

Mới đây, một vài tấm hình từ thuở mới vào nghề của Angela Baby bất ngờ được đăng tải và ngay lập tức nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. Có thể thấy, vẻ ngoài của Angela Baby thời đó và bây giờ không mấy khác biệt. Với nhiều fan hâm mộ, đây chính là câu trả lời đanh thép nhất cho việc thần tượng của mình có phẫu thuật thẩm mỹ hay không.

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