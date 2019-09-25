Ngỡ ngàng với những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa đẹp không góc chết của Angela Baby

Sao quốc tế 25/09/2019 10:32

Nhan sắc của Angela Baby luôn gây nhiều tranh cãi, thế nhưng mới đây bà xã của Huỳnh Hiểu Minh đã có câu trả lời không thể thuyết phục hơn.

Suốt thời gian vừa qua, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn vướng phải tin đồn ly hôn. Dù đã cố gắng phủ nhận nhưng những hành động gần đây của cặp đôi nổi tiếng càng khiến người hâm mộ cho rằng cả hai đang cố đóng kịch.

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Tấm hình được Angela Baby đăng trên trang cá nhân của mình

Đỉnh điểm của những hoài nghi này là vào dịp Trung thu vừa rồi, Angela Baby đơn phương từ chối cùng biểu diễn với chồng trong một chương trình truyền hình. Không chỉ vậy, cô còn đội chiếc mũ màu xanh khi xuất hiện ở sân bay như một hành động ngầm ám chỉ việc Huỳnh Hiểu Minh ngoại tình.

Ngay sau đó có rất nhiều thông tin cho rằng Angela Baby không còn muốn “đóng kịch” với chồng nữa, việc cặp đôi nổi tiếng thông báo ly hôn sẽ là chuyện sớm muộn mà thôi.

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Trong những tấm hình chưa qua chỉnh sửa được chụp bởi các nhiếp ảnh gia nước ngoài, nhan sắc của Angela Baby vẫn vô cùng rạng rỡ

Bỏ ngoài tai mọi tin đồn liên quan đến hôn nhân, Angela Baby đã có màn xuất hiện xuất sắc tại trời Tây. Nhan sắc của bà mẹ một con khiến nhiều phóng viên nước ngoài chú ý đến. Điều đặc biệt là trong những tấm hình chưa được chỉnh sửa, nhan sắc của Angela Baby cũng vô cùng xinh đẹp.

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Angela Baby nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng

Trước đây Angela Baby từng dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ và sử dụng phần mềm chỉnh sửa mới có được nhan sắc như tiên nữ. Tuy nhiên, lần này cô đã đập tan hết mọi nghi ngờ về vẻ đẹp tự nhiên của mình. Cộng đồng mạng cũng không tiếc lời khen dành cho nhan sắc của bà xã Huỳnh Hiểu Minh. 

Angela Baby ngán ngẩm khi phải ‘đóng kịch’ với Huỳnh Hiểu Minh

Angela Baby ngán ngẩm khi phải ‘đóng kịch’ với Huỳnh Hiểu Minh

Fan hâm mộ vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby không khỏi lo lắng khi có tin đồn cho rằng Angela Baby không muốn tiếp tục “đóng kịch” với Huỳnh Hiểu Minh nữa.

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Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh Huỳnh Hiểu Minh ngoại tình

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