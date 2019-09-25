Nhan sắc của Angela Baby luôn gây nhiều tranh cãi, thế nhưng mới đây bà xã của Huỳnh Hiểu Minh đã có câu trả lời không thể thuyết phục hơn.
- Hành động của Angela Baby ngầm tố Huỳnh Hiểu Minh ngoại tình?
- Netizen xứ Trung đổ gục trước nhan sắc thiên thần của Angela Baby
Suốt thời gian vừa qua, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn vướng phải tin đồn ly hôn. Dù đã cố gắng phủ nhận nhưng những hành động gần đây của cặp đôi nổi tiếng càng khiến người hâm mộ cho rằng cả hai đang cố đóng kịch.
Đỉnh điểm của những hoài nghi này là vào dịp Trung thu vừa rồi, Angela Baby đơn phương từ chối cùng biểu diễn với chồng trong một chương trình truyền hình. Không chỉ vậy, cô còn đội chiếc mũ màu xanh khi xuất hiện ở sân bay như một hành động ngầm ám chỉ việc Huỳnh Hiểu Minh ngoại tình.
Ngay sau đó có rất nhiều thông tin cho rằng Angela Baby không còn muốn “đóng kịch” với chồng nữa, việc cặp đôi nổi tiếng thông báo ly hôn sẽ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Bỏ ngoài tai mọi tin đồn liên quan đến hôn nhân, Angela Baby đã có màn xuất hiện xuất sắc tại trời Tây. Nhan sắc của bà mẹ một con khiến nhiều phóng viên nước ngoài chú ý đến. Điều đặc biệt là trong những tấm hình chưa được chỉnh sửa, nhan sắc của Angela Baby cũng vô cùng xinh đẹp.
Trước đây Angela Baby từng dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ và sử dụng phần mềm chỉnh sửa mới có được nhan sắc như tiên nữ. Tuy nhiên, lần này cô đã đập tan hết mọi nghi ngờ về vẻ đẹp tự nhiên của mình. Cộng đồng mạng cũng không tiếc lời khen dành cho nhan sắc của bà xã Huỳnh Hiểu Minh.