Angela Baby ngán ngẩm khi phải ‘đóng kịch’ với Huỳnh Hiểu Minh

Fan hâm mộ vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby không khỏi lo lắng khi có tin đồn cho rằng Angela Baby không muốn tiếp tục “đóng kịch” với Huỳnh Hiểu Minh nữa.
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Hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng nhất Trung Quốc Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby khiến báo giới tốn không ít giấy mực. Những năm gần đây, cả hai luôn phải đối mặt với tin đồn hôn nhân tan vỡ. Thậm chí, có ý kiến cho rằng họ đang cố phủ nhận là vì lợi ích kinh tế ràng buộc nên chưa thể công khai mà thôi.
Rất nhiều người hoài nghi rằng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby chỉ đang đóng kịch trước mặt khán giả, thực tế tình cảm của họ đã không còn và thông báo “đường ai nấy đi” sẽ được gửi đến các đơn vị truyền thông khi lợi ích kinh tế không còn gắn với nhau.
Những hành động gần đây của Angela Baby khiến nhiều người nghĩ rằng cô muốn công khai mọi chuyện và không còn muốn cùng chồng “đóng kịch” hôn nhân hạnh phúc nữa. Một người thạo tin trong giới giải trí Hoa ngữ tiết lộ, trong chương trình Đêm Hội Trung Thu vừa qua, đài CCTV đã mời Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby cùng tham gia một tiết mục. Huỳnh Hiểu Minh đồng ý ngay còn Angela Baby không muốn xuất hiện cùng chồng nên đã yêu cầu phía nhà đài xóa bỏ hai chữ “vợ chồng” trong danh mục tiết mục biểu diễn.
Angela Baby vẫn xuất hiện trong chương trình nhưng yêu cầu của cô là biểu diễn cùng một người khác chứ không phải Huỳnh Hiểu Minh. Sự việc này khiến nhà đài vô cùng khó khăn trong việc sắp xếp. Sau đó lại có thông tin, cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby ở chung trong một khách sạn nhưng không ở chung phòng. Không chỉ vậy, hành động đội mũ xanh của Angela Baby tại sân bay mới đây như ngầm vạch trần việc Huỳnh Hiểu Minh ngoại tình.
Tất cả động thái của Angela Baby gần đây cho thấy cô không muốn “đóng kịch” với Huỳnh Hiểu Minh nữa. Nhiều người cho rằng nếu tình hình này vẫn tiếp diễn, chắc chắn cặp đôi nổi tiếng nhất Trung Quốc sẽ thông báo ly hôn vào một ngày không xa.