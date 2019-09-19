Angela Baby ngán ngẩm khi phải ‘đóng kịch’ với Huỳnh Hiểu Minh

Sao quốc tế 19/09/2019 07:10

Fan hâm mộ vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby không khỏi lo lắng khi có tin đồn cho rằng Angela Baby không muốn tiếp tục “đóng kịch” với Huỳnh Hiểu Minh nữa.

Hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng nhất Trung Quốc Huỳnh Hiểu MinhAngela Baby khiến báo giới tốn không ít giấy mực. Những năm gần đây, cả hai luôn phải đối mặt với tin đồn hôn nhân tan vỡ. Thậm chí, có ý kiến cho rằng họ đang cố phủ nhận là vì lợi ích kinh tế ràng buộc nên chưa thể công khai mà thôi.

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Cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby liên tiếp vướng tin đồn hôn nhân trục trặc

Rất nhiều người hoài nghi rằng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby chỉ đang đóng kịch trước mặt khán giả, thực tế tình cảm của họ đã không còn và thông báo “đường ai nấy đi” sẽ được gửi đến các đơn vị truyền thông khi lợi ích kinh tế không còn gắn với nhau.

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Angela Baby khá ngán ngẩm khi phải tiếp tục 'đóng kịch' với Huỳnh Hiểu Minh

Những hành động gần đây của Angela Baby khiến nhiều người nghĩ rằng cô muốn công khai mọi chuyện và không còn muốn cùng chồng “đóng kịch” hôn nhân hạnh phúc nữa. Một người thạo tin trong giới giải trí Hoa ngữ tiết lộ, trong chương trình Đêm Hội Trung Thu vừa qua, đài CCTV đã mời Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby cùng tham gia một tiết mục. Huỳnh Hiểu Minh đồng ý ngay còn Angela Baby không muốn xuất hiện cùng chồng nên đã yêu cầu phía nhà đài xóa bỏ hai chữ “vợ chồng” trong danh mục tiết mục biểu diễn.

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Thời gian vừa qua, Angela Baby luôn có động thái không hợp tác với Huỳnh Hiểu Minh

Angela Baby vẫn xuất hiện trong chương trình nhưng yêu cầu của cô là biểu diễn cùng một người khác chứ không phải Huỳnh Hiểu Minh. Sự việc này khiến nhà đài vô cùng khó khăn trong việc sắp xếp. Sau đó lại có thông tin, cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby ở chung trong một khách sạn nhưng không ở chung phòng. Không chỉ vậy, hành động đội mũ xanh của Angela Baby tại sân bay mới đây như ngầm vạch trần việc Huỳnh Hiểu Minh ngoại tình.

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Cùng ra sân bay nhưng người đi trước người đi sau, Angela Baby còn cố tình đội mũ màu xanh ngầm tố cáo chồng ngoại tình

Tất cả động thái của Angela Baby gần đây cho thấy cô không muốn “đóng kịch” với Huỳnh Hiểu Minh nữa. Nhiều người cho rằng nếu tình hình này vẫn tiếp diễn, chắc chắn cặp đôi nổi tiếng nhất Trung Quốc sẽ thông báo ly hôn vào một ngày không xa.

Hành động của Angela Baby ngầm tố Huỳnh Hiểu Minh ngoại tình?

Hành động của Angela Baby ngầm tố Huỳnh Hiểu Minh ngoại tình?

Mặc dù cùng xuất hiện tại sân bay nhưng vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby lại cố ý ngó lơ nhau.

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Từ khóa:   Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh Huỳnh Hiểu Minh ngoại tình

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