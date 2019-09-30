Câu nói của Angela Baby vô tình hé lộ nhược điểm về tính cách của Huỳnh Hiểu Minh

Nhiều năm trở lại đây, vấn đề hôn nhân của cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm. Không ít tin đồn cho rằng cặp đôi đình đám nhất làng giải trí Hoa ngữ đã đường ai nấy đi nhưng vì lợi ích kinh tế nên chưa thông báo rộng rãi. Tuy nhiên, cả hai đều lên tiếng phủ nhận.

Tình cảm của Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đã không còn mặn nồng như 4 năm trước

Thời gian đầu Huỳnh Hiểu Minh cực lực phản đối những thông tin kiểu này nhưng thời gian gần đây nam tài tử họ Huỳnh cũng không còn muốn đáp trả nữa. Về phía mình, Angela Baby cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn hôn nhân rạn nứt nhưng lại luôn đưa con trai đi chơi một mình mà không có ông xã. Những hành động này của Angela Baby khiến nhiều người tin rằng hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng Trung Quốc thực sự có vấn đề.