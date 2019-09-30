Câu nói của Angela Baby vô tình hé lộ nhược điểm về tính cách của Huỳnh Hiểu Minh

Một câu nói cách đây vài năm của Angela Baby đã vô tình vạch trần tính cách của nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh.
- Angela Baby ngán ngẩm khi phải ‘đóng kịch’ với Huỳnh Hiểu Minh
- Hành động của Angela Baby ngầm tố Huỳnh Hiểu Minh ngoại tình?
Nhiều năm trở lại đây, vấn đề hôn nhân của cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm. Không ít tin đồn cho rằng cặp đôi đình đám nhất làng giải trí Hoa ngữ đã đường ai nấy đi nhưng vì lợi ích kinh tế nên chưa thông báo rộng rãi. Tuy nhiên, cả hai đều lên tiếng phủ nhận.
Thời gian đầu Huỳnh Hiểu Minh cực lực phản đối những thông tin kiểu này nhưng thời gian gần đây nam tài tử họ Huỳnh cũng không còn muốn đáp trả nữa. Về phía mình, Angela Baby cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn hôn nhân rạn nứt nhưng lại luôn đưa con trai đi chơi một mình mà không có ông xã. Những hành động này của Angela Baby khiến nhiều người tin rằng hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng Trung Quốc thực sự có vấn đề.
Mùa hè vừa rồi, Huỳnh Hiểu Minh tham gia chương trình truyền hình “Nhà Hàng Trung Hoa”. Chính trong chương trình này, nam tài tử họ Huỳnh nhận được rất nhiều “gạch đá” vì tính cách gia trưởng, độc đoán của mình. Fan của Angela Baby cũng phải than thở rằng trên sóng truyền hình mà Huỳnh Hiểu Minh còn thể hiện như vậy thì chắc chắn trong gia đình anh đối xử với vợ còn nghiêm khắc hơn.
Mới đây, một đoạn clip của Angela Baby nói về tính cách của Huỳnh Hiểu Minh vài năm trước đây bất ngờ được "đào mộ". Một câu nói của Angela Baby đã lột tả được nhược điểm về tính cách của Huỳnh Hiểu Minh. Angela Baby từng chia sẻ rằng bất kể hai người phát sinh mâu thuẫn gì Huỳnh Hiểu Minh đều qua loa nói rằng: “Đều là lỗi của anh”. Thế nhưng khi Angela Baby hỏi lại sai ở đâu thì nam tài tử họ Huỳnh lại không trả lời được và giữ im lặng.
Nhiều người cho rằng, cho dù không ngoại tình thì với tính cách này, Huỳnh Hiểu Minh cũng rất khó để giữ gia đình hạnh phúc.