Cuối cùng Trương Quân Ninh cũng lên tiếng về mối quan hệ với ‘trai hư’ Khưu Trạch

Sao quốc tế 26/09/2019 17:38

Fan của Trương Quân Ninh thở phào nhẹ nhõm khi thần tượng của mình chính thức lên tiếng về mối quan hệ bới “trai hư” Khưu Trạch.

Sau hơn một ngày thông tin về nghi án hẹn hò được truyền thông Đài Loan đăng tải, phía Khưu Trạch đã lên tiếng thừa nhận chuyện theo đuổi Trương Quân Ninh. Riêng nàng “Hải Lan” của "Hậu Cung Như Ý Truyện" vẫn giữ im lặng.

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Trương Quân Ninh dính tin đồn hẹn hò với chàng trai tai tiếng của giới showbiz Hoa ngữ

Trong khi đó, fan của Trương Quân Ninh và những fan hâm mộ trung lập đều cảm thấy thất vọng nếu những thông tin này là sự thật. Bởi vì với thiên tình sử phức tạp, không một ai dám tin Khưu Trạch sẽ thật lòng với Trương Quân Ninh.

Nhiều người cho rằng, cách Khưu Trạch thừa nhận mối quan hệ với Trương Quân Ninh cũng giống như anh từng làm với Đường Yên. Dường như anh chàng này đang cố “dựa hơi” Trương Quân Ninh để nổi tiếng trở lại.

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Khưu Trạch thẳng thắn thừa nhận đang theo đuổi Trương Quân Ninh. Dù chưa có sự đồng ý của nữ diễn viên họ Trương, Khưu Trạch vẫn công khai mối quan hệ

Khưu Trạch thừa nhận tình cảm mình dành cho Trương Quân Ninh và mong nhận được lời chúc phúc từ người hâm mộ. Vậy nhưng gần như 100% fan của Trương Quân Ninh đều phản đối chuyện tình này. Nhiều fan còn bình luận: “Trương Quân Ninh bị mù mới yêu Khưu Trạch”.

Sau một ngày dài chờ đợi, cuối cùng phía Trương Quân Ninh đã lên tiếng. Cô phủ nhận tin đồn hẹn hò với Khưu Trạch và gửi lời cảm ơn bạn diễn đã "cất nhắc" mình. Người đại diện của Trương Quân Ninh nói: “Cám ơn đã cất nhắc, gần đây tin đồn về Quân Ninh tương đối nhiều nên chắc chắn sẽ gây phiền toái cho mọi người, thật vô cùng xin lỗi. Quân Ninh đang tận hưởng cuộc sống bận rộn với công việc, những chuyện khác sẽ được sắp xếp thật tốt”.

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Trương Quân Ninh cảm ơn Khưu Trạch đã 'cất nhắc' bản thân đồng thời phủ nhận tin đồn hẹn hò

Sau khi phía Trương Quân Ninh đưa ra thông báo này, fan hâm mộ đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Có thể thấy dù Khưu Trạch đang cố gắng theo đuổi nhưng Trương Quân Ninh có vẻ không mấy "mặn mà".

Không phải Trương Hàn, Trương Quân Ninh đang hẹn hò với người đàn ông tai tiếng của Cbiz

Không phải Trương Hàn, Trương Quân Ninh đang hẹn hò với người đàn ông tai tiếng của Cbiz

Truyền thông Đài Loan đăng tin Trương Quân Ninh đang hẹn hò với người đàn ông khá tai tiếng của làng giải trí Hoa ngữ.

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Từ khóa:   Khưu Trạch Trương Quân Ninh và Khưu Trạch Đường Yên

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