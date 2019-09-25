Ký ức ùa về khi ‘Tiểu Yến Tử’ Triệu Vy bất ngờ hội ngộ ‘Tiểu Long Nữ’ Phạm Văn Phương

Sao quốc tế 25/09/2019 17:50

Mới đây diễn viên Triệu Vy đã có màn hội ngộ đầy bất ngờ với vợ chồng Lý Minh Thuận – Phạm Văn Phương tại một sự kiện.

Những năm 90 và đầu những năm 2000, Triệu Vy, Phạm Văn Phương, Lý Minh Thuận, Lý Nam Tinh… từng là những cái tên khuynh đảo làng giải trí Hoa ngữ.

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Phạm Văn Phương nổi tiếng nhờ vai diễn Tiểu Long Nữ trong 'Thần Điêu Đại Hiệp'
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Cũng vào thời điểm đó, nữ diễn viên Triệu Vy nổi tiếng khắp châu Á nhờ vai diễn Tiểu Yến Tử

Năm 1998, nữ diễn viên Triệu Vy được cả châu Á biết đến với vai diễn để đời Tiểu Yến Tử trong “Hoàn Châu Cách Cách”. Cũng nhờ vai diễn này, Triệu Vy trở thành thanh xuân của rất nhiều bạn trẻ. Mỗi khi nhắc đến Tiểu Yến Tử là mọi người nghĩ ngay đến Triệu Vy.

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Vợ chồng Phạm Văn Phương - Lý Minh Thuận có cuộc hội ngộ đầy bất ngờ với Triệu Vy
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Tham gia sự kiện này còn có nam diễn viên nổi tiếng Singapore Lý Nam Tinh

Khán giả yêu phim truyền hình Hoa ngữ khi đó chắc hẳn cũng rất ấn tượng với nhiều bộ phim của Singapore. Các diễn viên nổi tiếng khi đó như Lý Minh Thuận, Phạm Văn Phương, Lý Nam Tinh… cũng là bầu trời ký ức với rất nhiều người.

Năm 1998, Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận cũng gây tiếng vang lớn khi bộ phim “Thần Điêu Đại Hiệp” được đông đảo công chúng đón nhận. Cũng nhờ vai Tiểu Long Nữ, Phạm Văn Phương được nhiều khán giả yêu mến. Bên cạnh đó, “Thần Điêu Đại Hiệp” cũng giúp Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương nên duyên vợ chồng.

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Lý Nam Tinh từng khá thành công trong bộ phim 'Cánh Chim Cô Đơn Giữa Biển Người'
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Vợ chồng Lý Minh Thuận - Phạm Văn Phương luôn thể hiện tình cảm dành cho nhau mọi lúc mọi nơi khiến nhiều người ngưỡng mộ

Mới đây, Triệu Vy, Phạm Văn Phương - Lý Minh Thuận, Lý Nam Tinh... bất ngờ có cuộc hội ngộ đầy cảm xúc khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động. Giờ đây dù đã không còn hoạt động nghệ thuật nhiều như trước nhưng các diễn viên nổi tiếng màn ảnh nhỏ Hoa ngữ một thời vẫn nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

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Từ khóa:   Phạm Văn Phương Lý Minh Thuận Lý Nam Tinh

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