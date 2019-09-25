Không phải Trương Hàn, Trương Quân Ninh đang hẹn hò với người đàn ông tai tiếng của Cbiz

Sao quốc tế 25/09/2019 09:13

Truyền thông Đài Loan đăng tin Trương Quân Ninh đang hẹn hò với người đàn ông khá tai tiếng của làng giải trí Hoa ngữ.

Cách đây không lâu, có thông tin cho rằng cặp diễn viên chính trong “Huyền Của Ôn Noãn” Trương Hàn và Trương Quân Ninh đang hẹn hò. Thậm chí có tin đồn cho rằng cả hai đã đăng ký hết hôn nhưng phía Trương Hàn đã lên tiếng phủ nhận.

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Trương Quân Ninh là một nữ diễn viên rất xinh đẹp và thông minh của Cbiz

Mới đây, truyền thông Đài Loan bất ngờ phát hiện ra rằng người đàn ông mà Trương Quân Ninh hẹn hò chính là Khưu Trạch – một nam diễn viên lắm tai tiếng của làng giải trí Hoa ngữ.

Khưu Trạch là nam diễn viên thần tượng từng nổi tiếng Đài Loan. Không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai, Khưu Trạch còn có tài năng diễn xuất thực sự. Vậy nhưng đời tư đào hoa đã giết chết sự nghiệp của anh. Được biết, Khưu Trạch và Đường Yên từng có thời gian hẹn hò nhưng nam diễn viên này lại không muốn công khai mối quan hệ vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp.

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Khưu Trạch từng là 'nam thần' của dòng phim thần tượng Đài Loan nhiều năm trước

Trong khi đó Đường Yên rất yêu nam tài tử họ Khưu. Mỗi khi có thời gian rảnh cô lại bay sang Đài Loan thăm người yêu. Vì sợ bị phát hiện, Khưu Trạch không đưa bạn gái ra ngoài. Đường Yên sẵn sàng dọn dẹp nhà cửa, lau chùi nhà vệ sinh cho bạn trai nhưng đổi lại sự hy sinh đó, Khưu Trạch vẫn tán tỉnh và hẹn hò với nhiều cô gái khác.

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Mối quan hệ với Đường Yên khiến sự nghiệp của Khưu Trạch lao dốc không phanh

Có tin đồn cho rằng vì bị phản bội, Đường Yên từng tự tử bất thành. Thời điểm đó, Đường Yên có rất nhiều bạn tốt như Dương Mịch, Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa… Tất cả đều đứng về phía Đường Yên, cũng chính vì nguyên nhân này sự nghiệp của Khưu Trạch dần dần xuống dốc.

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Trương Quân Ninh và Khưu Trạch cùng hợp tác trong một bộ phim điện ảnh hồi tháng 5 vừa rồi
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Nếu thực sự Trương Quân Ninh phải lòng 'sát thủ tình trường' Khưu Trạch, fan hâm mộ của cô sẽ vô cùng lo lắng cho thần tượng của mình

Sau khi có tin đồn Trương Quân Ninh và Khưu Trạch hẹn hò, nhiều fan hâm mộ của cô tỏ ra lo lắng cho thần tượng của mình. Từ khi hoạt động giải trí đến nay, nữ diễn viên họ Trương không dính bất cứ scandal nào. Nếu như cô và Khưu Trạch thực sự hẹn hò, sự nghiệp của Trương Quân Ninh có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Netizen xứ Trung 'chao đảo' trước thông tin Trương Hàn và Trương Quân Ninh đã đăng ký kết hôn

Netizen xứ Trung 'chao đảo' trước thông tin Trương Hàn và Trương Quân Ninh đã đăng ký kết hôn

Trương Hàn và Trương Quân Ninh đã đăng ký kết hôn và sẽ công khai mối quan hệ trong tháng 10 đang là thông tin được quan tâm nhất trên mạng xã hội Trung Quốc.

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Từ khóa:   Đường Yên Khưu Trạch Trương Quân Ninh và Khưu Trạch

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