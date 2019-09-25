Hậu ly hôn, động thái mới của Song Hye Kyo khiến nhiều người bất ngờ

Động thái mới nhất của nữ diễn viên Song Hye Kyo nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông cũng như người hâm mộ.

Sau khi cặp đôi nổi tiếng xứ Hàn Song Hye Kyo và Song Joong Ki tuyên bố ly hôn vào cuối tháng 6 vừa rồi, cả hai dường như đã tìm được lối đi mới. Trong khi Song Joong Ki rất hiếm khi xuất hiện ở những nơi đông người thì Song Hye Kyo lại thường xuyên tham gia những sự kiện của các nhãn hàng lớn trên thế giới.

Sau khi cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki ly hôn, cả hai đều đã có kế hoạch mới cho tương lai của mình

Nữ diễn viên Song Hye Kyo từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng, cô sẽ dành nhiều thời gian cho bản thân trong thời gian tới. Sang năm, cô mới có kế hoạch nhận kịch bản và bắt đầu những dự định mới trong sự nghiệp.

Mặc dù luôn thể hiện ra bên ngoài rằng mình khá ổn nhưng nhiều người cho rằng vợ cũ Song Joong Ki đang cố gồng mình để vượt qua sóng gió. Trên thực tế, sau khi hôn nhân đổ vỡ bất kỳ ai cũng cần một khoảng thời gian nhất định để chữa lành vết thương.

Sau khi tham gia một sự kiện tại New York, Song Hye Kyo chưa về lại Hàn Quốc

Mới đây một vài nguồn tin cho biết nữ diễn viên họ Song sẽ định cư tại Mỹ một thời gian. Trong giai đoạn này cô sẽ tập trung học mỹ thuật và không về Hàn Quốc. Ngay cả Trung thu vừa rồi Song Hye Kyo cũng không về nhà đoàn tụ với gia đình mà tiếp tục ở Mỹ để chuẩn bị cho cuộc sống mới của mình.

Nữ diễn viên Song Hye Kyo được cho là sẽ định cư tại Mỹ một thời gian để chữa lành vết thương lòng

Quyết định này của Song Hye Kyo khiến nhiều fan của cô bất ngờ nhưng nhiều người cũng thông cảm cho lựa chọn này của thần tượng. Theo đó, Song Hye Kyo cần thời gian để chữa lành vết thương và sắp xếp lại cuộc sống cũng như định hướng cho tương lai của mình.

Chưa thể quên Song Joong Ki, Song Hye Kyo chữa vết thương lòng bằng cách này Dường như chưa vượt qua những vết thương mà cuộc hôn nhân vừa qua mang lại, nữ diễn viên Song Hye Kyo khiến nhiều người bất ngờ với kế hoạch của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-dong-thai-moi-cua-song-hye-kyo-khien-nhieu-nguoi-bat-ngo-338929.html