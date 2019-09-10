Song Hye Kyo khẳng định mình đã vượt qua bóng đen của cuộc hôn nhân tan vỡ

Hơn hai tháng sau khi cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki ly hôn, dư âm của nó vẫn được làng giải trí châu Á đặc biệt quan tâm. Có nhiều thông tin cho rằng, Song Hye Kyo bị ảnh hưởng tinh thần nặng nề sau khi "đường ai nấy đi".

Nữ diễn viên Song Hye Kyo chuộng phong cách trang điểm đậm sau khi ly hôn

Mọi cử chỉ, lời nói trong mỗi sự kiện cô tham gia đều được truyền thông “soi” kỹ. Sau khi ly hôn, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã thay đổi hoàn toàn phong cách trang điểm. Không còn lối trang điểm đơn giản, ngây thơ như trước đây mà thay vào đó, cô trang điểm rất đậm. Nhiều người cho rằng, cô cố tình làm như vậy để che đi những ưu phiền mà cuộc hôn nhân với Song Joong Ki mang đến.