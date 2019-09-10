Song Hye Kyo khẳng định mình đã vượt qua bóng đen của cuộc hôn nhân tan vỡ

Sao quốc tế 10/09/2019 10:39

Bị đồn ngày càng tiều tụy và ảnh hưởng tâm lý sau ly hôn, lời nhắn gửi nhẹ nhàng của nữ diễn viên Song Hye Kyo khiến fan hâm mộ phần nào yên tâm.

Hơn hai tháng sau khi cặp đôi Song Hye KyoSong Joong Ki ly hôn, dư âm của nó vẫn được làng giải trí châu Á đặc biệt quan tâm. Có nhiều thông tin cho rằng, Song Hye Kyo bị ảnh hưởng tinh thần nặng nề sau khi "đường ai nấy đi".

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Nữ diễn viên Song Hye Kyo chuộng phong cách trang điểm đậm sau khi ly hôn

Mọi cử chỉ, lời nói trong mỗi sự kiện cô tham gia đều được truyền thông “soi” kỹ. Sau khi ly hôn, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã thay đổi hoàn toàn phong cách trang điểm. Không còn lối trang điểm đơn giản, ngây thơ như trước đây mà thay vào đó, cô trang điểm rất đậm. Nhiều người cho rằng, cô cố tình làm như vậy để che đi những ưu phiền mà cuộc hôn nhân với Song Joong Ki mang đến.

Mới đây, khi tham sự một sự kiện tại New York, dù vợ cũ của Song Joong Ki trang điểm kỹ và khá xinh đẹp nhưng đâu đó trên khuôn mặt vẫn phảng phất nét buồn. Nhiều fan hâm mộ vô cùng lo lắng cho tình trạng hiện tại của thần tượng.

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Hình ảnh mới nhất của Song Hye Kyo trong một sự kiện gần đây tại New York
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Dù khá xinh đẹp nhưng đâu đó trên khuôn mặt của Song Hye Kyo vẫn phảng phất nét u sầu

Tuy nhiên, ngay sau đó một nhân vật có tiếng trong làng thời trang là Trịnh Thiệu Khang đã đăng tải bức hình anh chụp chung với Song Hye Kyo tại New York. Anh cho biết, mình và nữ diễn viên họ Song từng gặp mặt vài năm trước tại Hong Kong. Lần này gặp lại, Trịnh Thiệu Khang bày tỏ sự quan tâm đến Song Hye Kyo nhưng người đẹp họ Song trả lời rằng: “Tất cả mọi thứ đều ổn, không cần phải lo lắng cho tôi”.

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Song Hye Kyo khẳng định với Trịnh Thiệu Khang rằng cô vẫn ổn

Lời khẳng định này của Song Hye Kyo với Trịnh Thiệu Khang khiến fan phần nào yên tâm về tình hình của thần tượng. Nhiều người cho rằng, người đẹp họ Song thực sự đã vượt qua được bóng đen của cuộc hôn nhân tan vỡ.

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