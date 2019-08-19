Song Hye Kyo khoe vẻ đẹp đầy ma mị sau khi ly hôn Song Joong Ki

Sao quốc tế 19/08/2019 10:31

Sau khi ly hôn chồng cũ, nữ diễn viên Song Hye Kyo gây bất ngờ cho người hâm mộ với bộ ảnh khoe vẻ đẹp đầy ma mị của mình.

Cuối tháng 6/2019, cặp đôi quyền lực nhất xứ Hàn Song Hye KyoSong Joong Ki bất ngờ tuyên bố ly hôn khiến nhiều người hâm mộ bàng hoàng. Gần 1 tháng sau khi thông báo đã đệ đơn ly hôn, tòa án tuyên bố cặp đôi chính thức không còn là vợ chồng.

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Song Hye Kyo khoe vẻ đẹp khác lạ trong bộ ảnh mới được đăng tải

Khi Song Joong Ki bất ngờ thông báo đệ đơn ly hôn, nhiều ý kiến cho rằng vấn đề lớn nằm ở nữ diễn viên Song Hye Kyo. Cô là nguyên nhân chính khiến câu chuyện cổ tích giữa hai người kết thúc. Giữa nhiều tin đồn ngoại tình, mang thai với người khác… Song Hye Kyo vẫn giữ im lặng. Cô chỉ đưa ra nguyên nhân khiến hôn nhân tan vỡ là tính cách khác biệt.

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Dù ít hoạt động nghệ thuật hậu ly hôn nhưng nữ diễn viên Song Hye Kyo vẫn nhận tham gia làm gương mặt đại diện nhãn hàng

Tuy nhiên, khi Song Joong Ki và gia đình có nhiều hành động thái quá nhắm vào Song Hye Kyo thì lại có nhiều ý kiến bảo vệ nữ diễn viên họ Song. Thái độ im lặng đối diện với những thị phi của Song Hye Kyo giúp cô nhận được sự thấu hiểu từ người hâm mộ.

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Đôi mắt trang điểm đậm giúp Song Hye Kyo khoe vẻ đẹp đầy ma mị của mình

Cách đây không lâu, nữ diễn viên Song Hye Kyo chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng thời gian sắp tới cô sẽ dành thời gian cho bản thân, sang năm mới có kế hoạch nhận kịch bản. Thế nhưng, cô vừa bất ngờ công bố bộ ảnh mới và nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Ở tuổi gần 40, Song Hye Kyo tự tin khoe vẻ đẹp đầy ma mị của mình. Nhiều fan hâm mộ tỏ ra vui mừng vì thần tượng của mình đã lấy lại được sự cân bằng sau scandal ly hôn. 

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Không còn phải trang điểm sắc sảo để che đi nỗi ưu phiền trên khuôn mặt, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã thực sự vượt qua bóng đen hôn nhân tan vỡ.

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Từ khóa:   Song Hye Kyo Song Joong Ki

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