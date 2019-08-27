Sau khi Song Joong Ki ly hôn gần 2 tháng, mới đây anh bất ngờ xuất hiện. Thế nhưng động thái mới của anh dường như lại mang mục đích khác.

Cuối tháng 6 vừa qua, Song Joong Ki bất ngờ tuyên bố đã đệ đơn ly hôn lên tòa án. Chuyện tình cổ tích giữa anh và Song Hye Kyo cũng kết thúc từ đây. Nguyên nhân khiến cặp đôi nổi tiếng xứ Hàn chia tay không được thông báo nhưng hành động của anh trai Song Joong Ki sau đó ám chỉ Song Hye Kyo muốn “lấy tay che trời”. Sau khi Song Joong Ki và Song Hye kyo ly hôn, thời gian đầu mọi chỉ trích của cộng đồng mạng đều hướng về phía Song Hye Kyo Sau khi Song Joong Ki ly hôn với Song Hye Kyo, anh “ở ẩn” suốt thời gian qua trong khi Song Hye Kyo liên tục xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên mới đây Song Joong Ki đã bất ngờ đi ăn và chụp hình chung với một cô gái trẻ. Nhiều người nhận xét chồng cũ của Song Hye Kyo vui vẻ hơn trước đây rất nhiều.

Sau khi Song Joong Ki ly hôn gần 2 tháng, anh đã tái xuất trở lại Chồng cũ của Song Hye Kyo khá vui vẻ khi chụp hình cùng một đồng nghiệp nữ Chiếc mũ màu xanh của Song Joong Ki trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn mạng Trung Quốc Đi ăn cùng bạn, Song Joong Ki mặc áo trắng và đội chiếc mũ màu xanh lá rất nổi bật, tinh thần của anh khá tốt. Thế nhưng ngay sau khi những tấm hình mới nhất của Song Joong Ki được đăng tải, dân mạng Trung Quốc lại cho rằng nam tài tử họ Song đang muốn gửi gắm điều gì đó qua động thái lần này. Một số netizen xứ Trung cho rằng Song Joong Ki đang ngầm ám chỉ chuyện mình bị Song Hye Kyo cắm sừng Anh trai của Song Joong Ki đã từng theo học tiếng Trung nhiều năm, bản thân Song Joong Ki là người rất thông minh và khá am hiểu văn hóa của người Hoa. Đàn ông Trung Quốc sợ nhất là “đội mũ xanh”, đây là một cách nói khác của việc bị "cắm sừng". Netizen xứ Trung cho rằng Song Joong Ki đang muốn ngầm thông báo cho mọi người biết chuyện mình bị phản bội.

Đặc biệt sau khi ly hôn, Song Hye Kyo tập trung khá nhiều thời gian để phát triển sự nghiệp tại thị trường Trung Quốc. Một số người cho rằng hành động này của Song Joong Ki là muốn gửi gắm điều gì đó đến fan của vợ cũ tại Trung Quốc? Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng có lẽ đây chỉ là hành động ngẫu nhiên của nam tài tử họ Song nhưng lại bị netizen suy diễn.

Song Hye Kyo khoe vẻ đẹp đầy ma mị sau khi ly hôn Song Joong Ki Sau khi ly hôn chồng cũ, nữ diễn viên Song Hye Kyo gây bất ngờ cho người hâm mộ với bộ ảnh khoe vẻ đẹp đầy ma mị của mình.

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