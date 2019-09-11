Cộng đồng mạng tìm được bằng chứng Song Hye Kyo luôn quan tâm đến Song Joong Ki dù đã ly hôn

Cuối tháng 6/2019, đôi vợ chồng nổi tiếng xứ Hàn Song Hye Kyo và Song Joong Ki bất ngờ tuyên bố ly hôn. Chuyện tình cổ tích của cặp đôi “Hậu Duệ Mặt Trời” cũng chấm dứt từ đây. Sự việc này khiến nhiều bạn trẻ vỡ mộng và không còn tin vào cái gọi là tình yêu vĩnh cửu hay những câu chuyện cổ tích trong tình yêu nữa.

Cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki kết thúc cuộc hôn nhân cổ tích trong sự tiếc nuối của fan hâm mộ

Sau khi Song Joong Ki đệ đơn ly hôn, nữ diễn viên Song Hye Kyo nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ quê nhà. Có nhiều thông tin cho rằng Song Hye Kyo chính là nguyên nhân khiến cả hai chia tay trong tiếc nuối. Bên cạnh đó, có tin đồn cả Song Joong Ki lẫn Song Hye Kyo đều có người mới nên hôn nhân của họ không thể kéo dài.