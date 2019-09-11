Cộng đồng mạng tìm được bằng chứng Song Hye Kyo luôn quan tâm đến Song Joong Ki dù đã ly hôn

Dường như nữ diễn viên Song Hye Kyo rất tiếc nuối cuộc hôn nhân đổ vỡ nên vẫn âm thầm theo dõi Song Joong Ki sau khi ly hôn.
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Cuối tháng 6/2019, đôi vợ chồng nổi tiếng xứ Hàn Song Hye Kyo và Song Joong Ki bất ngờ tuyên bố ly hôn. Chuyện tình cổ tích của cặp đôi “Hậu Duệ Mặt Trời” cũng chấm dứt từ đây. Sự việc này khiến nhiều bạn trẻ vỡ mộng và không còn tin vào cái gọi là tình yêu vĩnh cửu hay những câu chuyện cổ tích trong tình yêu nữa.
Sau khi Song Joong Ki đệ đơn ly hôn, nữ diễn viên Song Hye Kyo nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ quê nhà. Có nhiều thông tin cho rằng Song Hye Kyo chính là nguyên nhân khiến cả hai chia tay trong tiếc nuối. Bên cạnh đó, có tin đồn cả Song Joong Ki lẫn Song Hye Kyo đều có người mới nên hôn nhân của họ không thể kéo dài.
Dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa, 2 nhân vật chính của sự việc này mới là người chịu tổn thương nhiều nhất. Hậu ly hôn, một trợ lý của Song Hye Kyo từng tiết lộ rằng trên chuyến bay từ Trung Quốc về Hàn Quốc, người đẹp họ Song luôn nhìn hình cưới trong điện thoại của mình. Sự việc này cũng làm dấy lên nghi ngờ Song Hye Kyo là người muốn níu kéo hôn nhân nhưng Song Joong Ki vẫn cương quyết đòi chia tay.
Không chỉ vậy, mới đây một tài khoản mạng xứ Hàn còn vô tình phát hiện đầu tháng 7 vừa rồi Song Hye Kyo vẫn âm thầm theo dõi những hoạt động của chồng cũ. Sau khi những hình ảnh này được công bố, nhiều fan hâm mộ của Song Hye Kyo cảm thấy xót xa cho thần tượng của mình. Nhiều người cho rằng Song Hye Kyo là người nặng tình, luôn muốn níu kéo hôn nhân.