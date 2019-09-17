Chưa thể quên Song Joong Ki, Song Hye Kyo chữa vết thương lòng bằng cách này

Sao quốc tế 17/09/2019 09:53

Dường như chưa vượt qua những vết thương mà cuộc hôn nhân vừa qua mang lại, nữ diễn viên Song Hye Kyo khiến nhiều người bất ngờ với kế hoạch của mình.

Sau gần 3 tháng ly hôn, cuộc sống của cặp đôi nổi tiếng nhất làng giải trí Hàn Quốc Song Hye KyoSong Joong Ki dường như đã có những khởi sắc mới. Trong khi Song Joong Ki lựa chọn cuộc sống kín đáo hậu ly hôn thì Song Hye Kyo lại thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện.

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Cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki tuyên bố ly hôn đã gần 3 tháng

Cách đây vài ngày, một nhân vật có tiếng trong giới thời trang là Trịnh Thiệu Khang đã tiết lộ về tình hình của Song Hye Kyo. Theo đó Trịnh Thiệu Khang và Song Hye Kyo đã gặp mặt tại một sự kiện thời trang diễn ra tại New York. Khi Trịnh Thiệu Khang bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng hiện tại của nữ diễn viên họ Song thì cô đáp lại: “Tất cả mọi thứ đều ổn, không cần phải lo lắng cho tôi”.

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Dường như nữ diễn viên Song Hye Kyo vẫn chưa thể quên Song Joong Ki 

Câu nói của nữ diễn viên Song Hye Kyo khiến fan hâm mộ phần nào yên tâm cho thần tượng. Tuy nhiên mới đây, truyền thông Hong Kong đưa tin rằng một sinh viên đăng ký nhập học tại một học viện mỹ thuật ở Mỹ đã gặp Song Hye Kyo cũng đăng ký nhập học.

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Cô lên kế hoạch học tập tại Mỹ để điều trị vết thương lòng

Ngay sau đó truyền thông Hong Kong đã liên lạc với người quản lý của Song Hye Kyo nhưng người này từ chối tiết lộ những vấn đề đời tư của nữ diễn viên họ Song. Thời gian gần đây, Song Hye Kyo luôn ở bên Mỹ. Thậm chí Trung thu vừa rồi cô cũng không về Hàn Quốc để đoàn tụ với gia đình. Nhiều người cho rằng Song Hye Kyo đang lên kế hoạch học tập để quên đi vết thương lòng mà cuộc hôn nhân tan vỡ vừa rồi mang đến. 

Cộng đồng mạng tìm được bằng chứng Song Hye Kyo luôn quan tâm đến Song Joong Ki dù đã ly hôn

Cộng đồng mạng tìm được bằng chứng Song Hye Kyo luôn quan tâm đến Song Joong Ki dù đã ly hôn

Dường như nữ diễn viên Song Hye Kyo rất tiếc nuối cuộc hôn nhân đổ vỡ nên vẫn âm thầm theo dõi Song Joong Ki sau khi ly hôn.

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