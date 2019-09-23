5 mỹ nhân cổ trang được yêu mến nhất của làng giải trí Hoa ngữ, bất ngờ với vị trí thứ 5

Sao quốc tế 23/09/2019 17:13

Dù khá thành công với dòng phim cổ trang nhưng nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh cũng chỉ đứng thứ 5 trong bảng danh sách này.

Phim cổ trang là một thế mạnh của thị trường phim ảnh Trung Quốc. Rất nhiều nữ diễn viên gây được tiếng vang trong sự nghiệp nhờ những vai diễn trong dòng phim này, trong đó phải kể đến Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi

Triệu Lệ Dĩnh

dien vien trieu le dinh 1
Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh với tạo hình Hoa Thiên Cốt nổi tiếng

Triệu Lệ Dĩnh từng khá thành công trong nhiều bộ phim cổ trang như: “Lục Trinh Truyền Kỳ”, “Hoa Thiên Cốt”, “Sở Kiều Truyện”… Mặc dù vậy, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh cũng chỉ đứng thứ 5 trong bảng danh sách 5 mỹ nhân cổ trang được yêu mến nhất của làng giải trí Hoa ngữ.

Giả Tịnh Văn

dien vien trieu le dinh 2
Giả Tịnh Văn tạo dấu ấn trong sự nghiệp của mình bằng những vai diễn cổ trang

Giả Tịnh Văn từng khá thành công với vai diễn Võ Mỵ Nương trong “Chí Tôn Hồng Nhan” và Triệu Mẫn trong “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”. Cô từng được đánh giá là một trong những mỹ nữ cổ trang đẹp nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Người đẹp họ Giả đứng thứ 4 trong bảng danh sách này.

Lưu Diệc Phi

dien vien trieu le dinh 3
Khí chất thoát tục hiếm có của "Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi 

Được mệnh danh là “Thần tiên tỷ tỷ”, Lưu Diệc Phi sở hữu nét đẹp thanh tú, khí chất thoát tục mà hiếm diễn viên nào có được. Có lẽ các vai diễn cổ trang mới tạo dấu ấn thực sự trong sự nghiệp của Lưu Diệc Phi. Nàng “Tiểu Long Nữ” đứng thứ 3 trong bảng danh sách này.

Dương Mịch

dien vien trieu le dinh 4
Những tạo hình cổ trang lung linh của diễn viên Dương Mịch

Nữ diên viên Dương Mịch cũng tạo được dấu ấn trong sự nghiệp của mình với những vai diễn cổ trang đình đám như: Vương Chiêu Quân, Tình Xuyên, Đường Tuyết Kiến, Bạch Thiển… Những tạo hình cổ trang của cô luôn được đánh giá là xuất sắc, giúp cô giành được vị trí thứ 2 trong danh sách 5 mỹ nhân cổ trang được yêu mến nhất.

Chu Ân

dien vien trieu le dinh 5
Chu Ân đứng đầu danh sách các nữ thần phim cổ trang của làng giải trí Hoa ngữ

Nàng “Tử Hà Tiên Tử” Chu Ân đứng đầu trong danh sách các mỹ nhân cổ trang của làng giải trí Hoa ngữ. Dù hiện tại đã lớn tuổi nhưng với các vai diễn cổ trang của mình, cô vẫn luôn được khán giả yêu mến và thường xuyên nhắc đến.

Nhan sắc một chín một mười của Dương Mịch và Angela Baby trong trang phục triều Thanh

Nhan sắc một chín một mười của Dương Mịch và Angela Baby trong trang phục triều Thanh

Không chịu thua kém nữ diễn viên Dương Mịch, Angela Baby cũng gây ấn tượng mạnh cho khán giả khi lần đầu khoác lên mình trang phục triều Thanh.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Diệc Phi Giả Tịnh Văn

TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc một chín một mười của Dương Mịch và Angela Baby trong trang phục triều Thanh

Nhan sắc một chín một mười của Dương Mịch và Angela Baby trong trang phục triều Thanh

Hoảng hồn trước nhan sắc già nua của Dương Mịch vì phẫu thuật thẩm mỹ

Hoảng hồn trước nhan sắc già nua của Dương Mịch vì phẫu thuật thẩm mỹ

Dương Mịch có tình yêu mới, Lưu Khải Uy đang chuẩn bị tái hôn?

Dương Mịch có tình yêu mới, Lưu Khải Uy đang chuẩn bị tái hôn?

Điểm danh 5 bộ phim cổ trang làm nên tên tuổi của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh

Điểm danh 5 bộ phim cổ trang làm nên tên tuổi của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh vô cùng khôn ngoan trong việc lựa chọn vai diễn để tái xuất

Triệu Lệ Dĩnh vô cùng khôn ngoan trong việc lựa chọn vai diễn để tái xuất

Tứ Tiểu Hoa Đán 8X: Dương Mịch được xướng tên 2 lần trong khi Triệu Lệ Dĩnh lại vắng mặt

Tứ Tiểu Hoa Đán 8X: Dương Mịch được xướng tên 2 lần trong khi Triệu Lệ Dĩnh lại vắng mặt

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 23 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 6 giờ 23 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới