5 mỹ nhân cổ trang được yêu mến nhất của làng giải trí Hoa ngữ, bất ngờ với vị trí thứ 5

Phim cổ trang là một thế mạnh của thị trường phim ảnh Trung Quốc. Rất nhiều nữ diễn viên gây được tiếng vang trong sự nghiệp nhờ những vai diễn trong dòng phim này, trong đó phải kể đến Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch , Lưu Diệc Phi …

Triệu Lệ Dĩnh từng khá thành công trong nhiều bộ phim cổ trang như: “Lục Trinh Truyền Kỳ”, “Hoa Thiên Cốt”, “Sở Kiều Truyện”… Mặc dù vậy, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh cũng chỉ đứng thứ 5 trong bảng danh sách 5 mỹ nhân cổ trang được yêu mến nhất của làng giải trí Hoa ngữ.

Giả Tịnh Văn tạo dấu ấn trong sự nghiệp của mình bằng những vai diễn cổ trang

Giả Tịnh Văn từng khá thành công với vai diễn Võ Mỵ Nương trong “Chí Tôn Hồng Nhan” và Triệu Mẫn trong “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”. Cô từng được đánh giá là một trong những mỹ nữ cổ trang đẹp nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Người đẹp họ Giả đứng thứ 4 trong bảng danh sách này.

Lưu Diệc Phi

Khí chất thoát tục hiếm có của "Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi

Được mệnh danh là “Thần tiên tỷ tỷ”, Lưu Diệc Phi sở hữu nét đẹp thanh tú, khí chất thoát tục mà hiếm diễn viên nào có được. Có lẽ các vai diễn cổ trang mới tạo dấu ấn thực sự trong sự nghiệp của Lưu Diệc Phi. Nàng “Tiểu Long Nữ” đứng thứ 3 trong bảng danh sách này.

Dương Mịch

Những tạo hình cổ trang lung linh của diễn viên Dương Mịch

Nữ diên viên Dương Mịch cũng tạo được dấu ấn trong sự nghiệp của mình với những vai diễn cổ trang đình đám như: Vương Chiêu Quân, Tình Xuyên, Đường Tuyết Kiến, Bạch Thiển… Những tạo hình cổ trang của cô luôn được đánh giá là xuất sắc, giúp cô giành được vị trí thứ 2 trong danh sách 5 mỹ nhân cổ trang được yêu mến nhất.

Chu Ân

Chu Ân đứng đầu danh sách các nữ thần phim cổ trang của làng giải trí Hoa ngữ

Nàng “Tử Hà Tiên Tử” Chu Ân đứng đầu trong danh sách các mỹ nhân cổ trang của làng giải trí Hoa ngữ. Dù hiện tại đã lớn tuổi nhưng với các vai diễn cổ trang của mình, cô vẫn luôn được khán giả yêu mến và thường xuyên nhắc đến.