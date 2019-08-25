Không chỉ dính tin đồn bỏ trốn ra nước ngoài và bị bắt, nữ diễn viên Triệu Vy còn bị tung tin nghiện ma túy.

Sau khi vợ chồng nữ diễn viên Triệu Vy – Huỳnh Hữu Long bị điều tra vì tội thao túng thị trường chứng khoán và cấm không được có bất kỳ hoạt động đầu tư chứng khoán nào trong vòng 5 năm, vài năm trở lại đây, cô luôn phải đối mặt với những vụ kiện cáo từ những nạn nhân của sự việc này. Thời gian gần đây nữ diễn viên Triệu Vy tham gia showbiz nhiều hơn trước Thời gian vừa qua, Triệu Vy đã tập trung trở lại cho những công việc liên quan đến ngành giải trí sau một thời gian dài mải mê đầu tư kinh doanh. Nhiều người cho rằng động thái này của nàng “Tiểu Yến Tử” cho thấy tình hình kinh tế của cô thực sự có vấn đề.

Khi vận đen liên tục bủa vây trên con đường kinh doanh, nữ diễn viên họ Triệu còn phải đối mặt với những tin đồn thất thiệt. Trước đây có thông tin cho rằng vì phải đối mặt với nhiều đơn kiện, số tiền bồi thường rất lớn khiến Triệu Vy phải bỏ trốn ra nước ngoài nhưng đã bị bắt trở lại.

Ngoài tin đồn bỏ trốn ra nước ngoài và bị bắt, Triệu Vy còn dính tin đồn hút ma túy do áp lực bị kiện cáo Không chỉ vậy, một tài khoản mạng xã hội mang tên diễn viên Thiệu Tiểu San còn đăng tải thông tin rằng Triệu Vy dùng ma túy để giải sầu vì áp lực quá lớn. Ngay sau đó thông tin này đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc gây ảnh hưởng không nhỏ đến tên tuổi của Triệu Vy. Biết sự việc phát sinh ngoài tầm kiếm soát, Thiệu Tiểu San đã xóa bài đăng ngay sau đó nhưng thông tin này vẫn khiến fan hâm mộ Triệu Vy vô cùng hoang mang. Tuy nhiên phía Triệu Vy đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này và nhờ luật sư khởi kiện người tung tin đồn Không lâu sau đó, ê-kíp của Triệu Vy đã lên tiếng phủ nhận tin đồn nữ diễn viên họ Triệu dùng ma túy đồng thời yêu cầu mọi người không tiếp tục phát tán thông tin không chính xác này. Đối với một nghệ sĩ lớn, nếu thực sự dính đến ma túy thì sự nghiệp của họ coi như chấm dứt. Được biết, Triệu Vy đã nhờ luật sư vào cuộc để đòi lại công bằng và danh dự cho bản thân sau khi dính tin đồn nghiện hút.

Giữa tâm bão kiện cáo, Triệu Vy khoe mặt mộc tiều tụy khiến fan lo lắng Hành động khoe mặt mộc trông tiều tụy và mọc đầy mụn trên trang cá nhân của nữ diễn viên Triệu Vy khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng.

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