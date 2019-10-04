Dường như việc tha thứ cho Trương Đan Phong chỉ là hình thức bên ngoài, thực chất Hồng Hân vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau bị phản bội.

Nửa năm sau khi scandal Trương Đan Phong ngoại tình với trợ lý Tất Oánh bị phanh phui, Hồng Hân đã tha thứ cho chồng đồng thời hoạt động tích cực hơn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, dường như vết thương lòng của cô vẫn chưa thể lành. Nhiều người nghĩ hôn nhân của Hồng Hân và Trương Đan Phong đã kết thúc sau khi nam tài tử họ Trương lén lút hẹn hò với trợ lý Tất Oánh Sau khi báo chí phát hiện Trương Đan Phong lén lút hẹn hò với trợ lý Tất Oánh, Hồng Hân là cái tên được truyền thông Hoa ngữ chú ý hơn ai hết. Khi đó nhiều nguồn tin cho rằng cô trợ lý xinh đẹp đã qua mặt “bà cả” Hồng Hân để chuyển nhượng toàn bộ tài sản của vợ chồng Trương Đan Phong. Không chỉ vậy, Tất Oánh còn là người đại diện pháp nhân cho công ty của Trương Đan Phong.

Dù đã tha thứ cho chồng nhưng Hồng Hân lại xuất hiện khá tiều tụy khi gặp bạn tại Hong Kong Dư luận bất bình và thương thay cho hoàn cảnh của người đẹp nổi tiếng một thời Hồng Hân. Nhiều ý kiến cho rằng cô nên ly dị, tuy nhiên cô vẫn lựa chọn tha thứ cho người chồng bội bạc. Lựa chọn này của Hồng Hân nhận được sự ủng hộ của con trai. Dù sau đó Trương Đan Phong và Hồng Hân xuất hiện cùng nhau một vài lần nhưng nhiều người vẫn tỏ thái độ không yên tâm cho hôn nhân của Hồng Hân.

Mới đây, truyền thông Hong Kong bắt gặp Hồng Hân hẹn gặp một người bạn tại Hong Kong. Người đẹp một thời của TVB trông vô cùng tiều tụy và tinh thần khá suy sụp. Không chỉ vậy, trong cuộc trò chuyện này Hồng Hân liên tục hút thuốc. Chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ cô đã hút hết nửa gói thuốc lá. Trong vòng nửa giờ đồng hồ Hồng Hân đã đốt hết nửa gói thuốc Nhiều người hoài nghi hôn nhân của Hồng Hân đang có vấn đề hoặc sự tha thứ của cô dành cho Trương Đan Phong chỉ là bề ngoài. Thực chất, vết thương lòng của Hồng Hân vẫn chưa thể lành nên mới tìm đến thuốc lá để giải sầu.

Trương Đan Phong mua xe sang tặng vợ, chuyển hết tiền cho Hồng Hân sau bê bối ngoại tình Sau hơn 1 tháng nổ ra bê bối ngoại tình, Trương Đan Phong và Hồng Hân tay trong tay hạnh phúc tại Hong Kong.

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