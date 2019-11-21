Dương Tử khéo léo đáp trả tin đồn đến thẩm mỹ viện trùng tu nhan sắc

Sao quốc tế 21/11/2019 07:16

Đứng trước tin đồn đến bệnh viện chỉnh sửa nhan sắc, nữ diễn viên Dương Tử đã khéo léo đáp trả truyền thông và dư luận.

Sáng 20/11, hàng loạt trang giải trí Hoa ngữ đồng loạt đăng tải thông tin và hình ảnh nữ diễn viên Dương Tử đến một trung tâm thẩm mỹ từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Từ đây hàng loạt tin đồn liên tiếp nổ ra. Nhiều người tin rằng “nàng Đồng Niên” tìm đến trung tâm thẩm mỹ để trùng tu nhan sắc. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng Dương Tử chỉ đi chăm sóc da bình thường.

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Nữ diễn viên Dương Tử đến một trung tâm thẩm mỹ và bị truyền thông phát hiện

Nhan sắc của Dương Tử vốn là đề tài gây nhiều tranh cãi của giới truyền thông Hoa ngữ lâu nay. Vẻ ngoài của nữ diễn viên họ Dương khác biệt khá nhiều so với khi còn nhỏ nên nhiều người tin rằng cô đã nhờ đến sự hỗ trợ của "dao kéo". 

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Ngay sau đó Dương Tử phải đối mặt với hàng loạt tin đồn đến thẩm mỹ viện trùng tu nhan sắc
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Dương Tử khéo léo cho biết cô chỉ đến thẩm mỹ viện để chăm sóc da và triệt tóc con ở gáy

Không để thiên hạ phải đoán già đoán non, đến chiều 20/11 Dương Tử đã có câu trả lời cho những ai tò mò về chuyện cô có đến thẩm mỹ viện "dao kéo" hay không. Trên trang cá nhân của mình, Dương Tử cho biết: “Trước khi vào đoàn phim, mình muốn tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi đi chăm sóc da và triệt tóc con ở gáy, không ngờ lại thu hút sự chú ý của nhiều người như vậy. Chi bằng mượn cơ hội này mong mọi người chỉ giáo cách nào giúp tiêu viêm lỗ chân lông nhanh chóng? Vì hôm nay vẫn còn đỏ…”.

Lời đáp trả khéo léo của Dương Tử đã trở thành chủ đề hot nhất trên Weibo. Fan hâm mộ vô cùng thích thú với cách dập tắt tin đồn thất thiệt một cách thông minh của thần tượng.

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Từ khóa:   Dương Tử Đồng Niên sao phẫu thuật thẩm mỹ

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