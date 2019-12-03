Tài năng của nữ diễn viên Dương Tử một lần nữa được Vu Chính khẳng định, tuy nhiên ‘biên kịch vàng’ Cbiz lại khiến fan của Lý Hiện phẫn nộ.

Mới đây trong một cuộc phỏng vấn, “biên kịch vàng” Vu Chính đã hết lời khen ngợi diễn xuất của nữ diễn viên Dương Tử trong “Cá Mực Hầm Mật”. Bên cạnh đó Vu Chính tiết lộ ông từng nói với “gà cưng” Hứa Khải rằng nếu có cơ hội sẽ cùng hợp tác với Dương Tử.

Vu Chính muốn Hứa Khải có cơ hội hợp tác với Dương Tử nhưng lại ám chỉ diễn xuất của Lý Hiện không tốt

Vu Chính còn cho biết thêm Dương Tử rất biết cách biểu đạt cảm xúc trong vai diễn của mình. Ông thẳng thắn nói rằng nữ diễn viên chính có thể giúp nam chính nổi tiếng vì khi diễn cùng Dương Tử, nam diễn viên chính không cần phải diễn.

Sau thành công của 'Cá Mực Hầm Mật', sự nghiệp của Lý Hiện lên như diều gặp gió

Câu nói này của Vu Chính được cộng đồng mạng xứ Trung cho rằng ông đang ám chỉ nhiều diễn viên nam nổi tiếng sau khi hợp tác với Dương Tử. Gần đây nhất là nam diễn viên Lý Hiện. Anh bất ngờ nổi tiếng sau thành công của “Cá Mực Hầm Mật”. Mặc dù Dương Tử nhiều lần khẳng định cô không có khả năng giúp Lý Hiện nổi tiếng, tất cả đều nhờ thực lực của bạn diễn nhưng trên thực tế diễn xuất của Lý Hiện không được đánh giá cao.

Nữ diễn viên Dương Tử được cho là người có công không nhỏ giúp Lý Hiện nổi tiếng

Sau khi đoạn phỏng vấn này được đăng tải, fan hâm mộ của Lý Hiện vô cùng phẫn nộ. Nhiều người cho rằng Vu Chính đang cố tình “ăn theo” Dương Tử và Lý Hiện để được truyền thông quan tâm. Dù vậy, không ít ý kiến cho rằng Vu Chính là người nói thẳng nói thật nên dễ làm mất lòng người khác.

Dương Tử khéo léo đáp trả tin đồn đến thẩm mỹ viện trùng tu nhan sắc Đứng trước tin đồn đến bệnh viện chỉnh sửa nhan sắc, nữ diễn viên Dương Tử đã khéo léo đáp trả truyền thông và dư luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/het-loi-khen-ngoi-duong-tu-vu-chinh-khong-ngai-dac-toi-voi-ly-hien-345544.html