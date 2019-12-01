Sau tranh chấp ‘phiên vị’, nam chính của ‘Thanh Trâm Hành’ được đổi thành Lý Hiện?

Sao quốc tế 01/12/2019 18:32

Một vài nguồn tin cho hay, nữ diễn viên Dương Tử sẽ có màn tái hợp với Lý Hiện trong tác phẩm ‘Thanh Trâm Hành’.

Thời gian trước đây, “Thanh Trâm Hành” là bộ phim được fan hâm mộ của nữ diễn viên Dương TửNgô Diệc Phàm hết lòng chờ đợi. Tuy nhiên, khi bộ phim chuẩn bị bấm máy, cuộc chiến “phiên vị” giữa fan của nam chính và nữ chính diễn ra vô cùng căng thẳng.

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Nữ diễn viên Dương Tử và Ngô Diệc Phàm từng được lựa chọn là nữ chính và nam chính trong 'Thanh Trâm Hành'

Vốn dĩ dự án này là bộ phim truyền hình cổ trang đầu tiên mà Ngô Diệc Phàm tham gia nên thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ồn ào “phiên vị” giữa Ngô Diệc Phàm và Dương Tử khiến bộ phim này nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung.

Mới đây có nguồn tin cho rằng sau ồn ào “phiên vị” giữa hai diễn viên chính, đoàn làm phim đã tiến hành đổi nam chính. Người thay thế cho Ngô Diệc Phàm chính là bạn diễn ăn ý của Dương Tử trong “Cá Mực Hầm Mật” – nam diễn viên Lý Hiện.

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Dương Tử đã sớm vào đoàn phim để chuẩn bị tốt nhất cho vai diễn của mình

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Không có sự xuất hiện của Ngô Diệc Phàm trong ngày khai máy 'Thanh Trâm Hành', nhiều người cho rằng vai nam chính của bộ phim này đã được đổi cho Lý Hiện

Theo đó ngày 30/11 vừa qua, đoàn làm phim “Thanh Trâm Hành” đã tổ chức nghi thức khai máy. Dương Tử có mặt khá sớm tại trường quay nhưng nhiều người ở hiện trường cho biết không thấy sự xuất hiện của Ngô Diệc Phàm. Điều này làm dấy lên tin đồn rằng phải chăng thông tin Ngô Diệc Phàm bị thay thế bởi diễn viên khác là thật nên anh không xuất hiện tại trường quay?

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Dương Tử và Lý Hiện từng có màn hợp tác ăn ý trong 'Cá Mực Hầm Mật'

Trước đây trên mạng đã từng có thông tin cho rằng nhà sản xuất đang cân nhắc về phương án thay thế nam chính Ngô Diệc Phàm, người được chọn là nam diễn viên sinh từ năm 1985 đến 1992, tên có hai chữ. Trong khi đó, Lý Hiện sinh năm 1991, hoàn toàn phù hợp với các thông tin mà netizen xứ Trung cung cấp.

Nếu như những thông tin này là thật thì fan hâm mộ của Dương Tử và Lý Hiện sẽ vô cùng thích thú. Mặc dù vậy, đoàn phim “Thanh Trâm Hành” vẫn chưa lên tiếng trước tin đồn đổi nam chính.

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Từ khóa:   Lý Hiện Ngô Diệc Phàm Thanh Trâm Hành

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