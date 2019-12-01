Những nữ diễn viên sở hữu đôi mắt đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ, bất ngờ với vị trí thứ 4

Mặc dù sở hữu đôi mắt rất đẹp nhưng nữ diễn viên Dương Mịch chỉ đứng thứ 4 trong bảng danh sách này.

Làng giải trí Hoa ngữ có rất nhiều nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn. Mới đây netizen xứ Trung vừa bình chọn những nữ nghệ sĩ sở hữu đôi mắt đẹp nhất Cbiz. Dương Mịch

Ngay từ nhỏ nữ diễn viên Dương Mịch đã sở hữu đôi mắt đẹp và sáng Nữ diễn viên Dương Mịch là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc hiện nay. Với sự nghiệp diễn xuất đồ sộ của mình, Dương Mịch đã gây ấn tượng với khán giả qua nhiều vai diễn để đời. Dù nữ diễn viên họ Dương luôn vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng có một đặc điểm trên khuôn mặt Dương Mịch không hề thay đổi đó chính là đôi mắt. Ngay từ nhỏ, cô đã sở hữu đôi mắt rất đẹp. Đạo diễn “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa” cũng cho biết Dương Mịch có đôi mắt đẹp nên bà đã chọn cô vào vai Bạch Thiển. Vai diễn này đã mang đến cho nữ diễn viên họ Dương rất nhiều thành công.

Triệu Vy Đôi mắt to tròn của Triệu Vy giúp cô hóa thân thành công nhân vật Tiểu Yến Tử Triệu Vy nổi như cồn sau thành công của “Hoàn Châu Cách Cách”. Cô ghi dấu trong lòng khán giả bởi đôi mắt to tròn của mình. Nhiều người cho rằng “Tiểu Yến Tử” chính là vai diễn được “đo ni đóng giày” cho Triệu Vy. Với đôi mắt biết nói của mình, Triệu Vy đứng thứ 3 trong danh sách những diễn viên Hoa ngữ có đôi mắt đẹp nhất. Địch Lệ Nhiệt Ba Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba là người sở hữu đôi mắt đẹp thứ hai trong danh sách này Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu vẻ đẹp tự nhiên hoàn hảo. Bên cạnh đó đôi mắt hút hồn của mỹ nhân Tân Cương này cũng giúp cô giữ vị trí thứ hai trong danh sách những nữ nghệ sĩ sở hữu đôi mắt đẹp nhất Cbiz. Triệu Lệ Dĩnh Khuôn mặt dễ thương và đôi mắt đẹp giúp Triệu Lệ Dĩnh ghi điểm ở nhiều vai diễn Đứng đầu bảng danh sách này là nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh. Mặc dù không sở hữu thân hình bốc lửa nhưng nét đáng yêu trên khuôn mặt nữ diễn viên họ Triệu luôn khiến cô ghi điểm trong lòng khán giả. Nụ cười hồn nhiên cùng đôi mắt trong veo của Triệu Lệ Dĩnh giúp cô dẫn đầu danh sách những nữ nghệ sĩ Cbiz sở hữu đôi mắt đẹp nhất.

Lưu Thi Thi ngầm hé lộ nhân phẩm của Dương Mịch trong giới showbiz Hoa ngữ? Nữ diễn viên Dương Mịch từng vướng nhiều tai tiếng với đồng nghiệp nhưng câu nói của Lưu Thi Thi trong hôn lễ của mình đã "bóc trần" con người đồng nghiệp.

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