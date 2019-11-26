'Người tình tin đồn' liên tục nhìn lén Dương Mịch, fan tổ chức tìm chồng cho thần tượng

Sao quốc tế 26/11/2019 10:26

Ngụy Đại Huân liên tục nhìn lén "người tình tin đồn" trong sự kiện. Ngay sau đó fan của nữ diễn viên Dương Mịch đã tổ chức bình chọn ai xứng đáng làm chồng của thần tượng nhất.

Tham gia sự kiện lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa năm nay, nữ diễn viên Dương Mịch nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc cũng như thần thái của mình. Ngoài ra nhất cử nhất động của vợ cũ Lưu Khải Uy và "người tình tin đồn" Ngụy Đại Huân đều được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt chú ý.

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Những hình ảnh của nữ diễn viên Dương Mịch và Ngụy Đại Huân được fan của người đẹp họ Dương tận tâm cắt ghép

Sau khi ly hôn với Lưu Khải Uy, Dương Mịch trở thành quý cô độc thân được nhiều người theo đuổi nhất làng giải trí Hoa ngữ. Rất nhiều bạn diễn trở thành "người tình tin đồn" của nữ diễn viên họ Dương, trong đó không thể không nói tới Ngụy Đại Huân.

Thời gian trước đây có thông tin cho rằng Dương Mịch và đàn em Ngụy Đại Huân đang hẹn hò. Dù sau đó Ngụy Đại Huân khẳng định hai người chỉ là bạn nhưng chuyện tình cảm của họ vẫn luôn được truyền thông đặc biệt chú ý đến.

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Ngụy Đại Huân lén nhìn Dương Mịch và đã bị truyền thông 'tóm gọn'

Mới đây, những hành động “thả thính” của Ngụy Đại Huân với Dương Mịch tại lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa năm nay đã bị cánh truyền thông “tóm gọn”. Theo đó, anh nhiều lần đưa mắt lén nhìn đàn chị khi ngồi phía sau. Qua ánh nhìn này, nhiều người tin rằng vợ cũ của Lưu Khải Uy và Ngụy Đại Huân có tình cảm rất thân thiết.

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Trong khi Lý Dịch Phong chỉ nhận được 25% phiếu bầu thì Ngụy Đại Huân nhận được 75% phiếu bầu để trở thành bạn trai của Dương Mịch

Ngay sau đó fan hâm mộ của Dương Mịch đã tổ chức một cuộc bình chọn tìm chồng cho thần tượng của mình. Điều đặc biệt là Ngụy Đại Huân nhận được 75% sự ủng hộ từ fan của Dương Mịch trong khi đó Lý Dịch Phong chỉ có 25%. Dù cặp đôi không đi thảm đỏ cùng nhau nhưng fan của Dương Mịch vẫn cố tình chỉnh sửa, cắt ghép để cả hai trở thành một cặp. Với sự ủng hộ nhiệt tình của fan Dương Mịch, nhiều người hy vọng rằng cặp đôi sẽ sớm thông báo tin vui đến người hâm mộ.

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Từ khóa:   Ngụy Đại Huân Lý Dịch Phong Dương Mịch

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