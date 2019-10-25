Gần một năm sau ly hôn, Lưu Khải Uy và công ty của Dương Mịch đã ‘đường ai nấy đi’

Sao quốc tế 25/10/2019 16:38

Lưu Khải Uy đã kết thúc hợp đồng với công ty Gia Hành sau gần một năm tuyên bố ly hôn với nữ diễn viên Dương Mịch.

Thời gian gần đây, một số fan hâm mộ của Lưu Khải Uy phát hiện ra rằng tài khoản mạng xã hội studio của nam diễn viên này đã có sự thay đổi. Trước đây thông tin trên tài khoản mạng xã hội này được ghi “Studio Gia Hành Lưu Khải Uy” nhưng hiện nay đã được sửa lại là “Studio Lưu Khải Uy”. Sự việc này khiến nhiều người đoán rằng chồng cũ của nữ diễn viên Dương Mịch và công ty Gia Hành đã kết thúc hợp đồng.

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Sau gần một năm nữ diễn viên Dương Mịch tuyên bố ly hôn, Lưu Khải Uy cũng chia tay công ty Gia Hành

Liên lạc với công ty Gia Hành, phóng viên trang Sina được biết thông tin trên là chính xác. Thời hạn hợp đồng của Gia Hành và Lưu Khải Uy đã kết thúc, hai bên không tiếp tục ký hợp đồng. Phía Gia Hành cho biết thêm công ty rất trân trọng thời gian hai bên hợp tác với nhau. Mặc dù không tiếp tục làm việc nhưng hai bên vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Công ty Gia Hành cũng chúc Lưu Khải Uy thuận lợi trên con đường sự nghiệp sắp tới.

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Phía công ty Gia Hành lên tiếng thừa nhận sự việc này
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Nhiều người cho rằng sau này Lưu Khải Uy sẽ phát triển sự nghiệp tại Hong Kong để tiện chăm sóc con gái

Như vậy là sau khi cặp đôi Dương Mịch – Lưu Khải Uy chính thức tuyên bố ly hôn gần một năm, nam tài tử họ Lưu và công ty của vợ cũ cũng "đường ai nấy đi". Nhiều người cho rằng có lẽ Lưu Khải Uy sẽ quay trở về Hong Kong để phát triển sự nghiệp và chăm sóc bé Tiểu Gạo Nếp.

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Từ khóa:   Dương Mịch - Lưu Khải Uy Lưu Khải Uy Dương Mịch

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