Dương Mịch già nua trong tạo hình mới, công ty quản lý nhận 'gạch đá' từ fan hâm mộ

Mối quan hệ “cơm không lành canh không ngọt” giữa fan của nữ diễn viên Dương Mịch và công ty quản lý Gia Hành ngày càng căng thẳng khi người đẹp họ Dương xuất hiện với tạo hình khác lạ trong một sự kiện mới đây. Nhiều fan của “nàng Bạch Thiển” không hài lòng với diện mạo mới này của thần tượng nên đã chỉ trích kịch liệt công ty Gia Hành.

Hình ảnh khác lạ của nữ diễn viên Dương Mịch trong một sự kiện gần đây

Nhiều fan cho rằng cô đã đắc tội với stylist nên mới bị 'dìm hàng' như vậy

Một số ý kiến cho rằng tạo hình mới của Dương Mịch khiến cô già nua và xuống sắc

Fan của Dương Mịch tiếp tục chỉ trích Gia Hành vì đã dùng cách này để 'bôi đen' Dương Mịch

Mái tóc chính là nguyên nhân khiến fan của nữ diễn viên họ Dương nổi giận. Nhiều ý kiến cho rằng có lẽ Dương Mịch đã đắc tội với stylist nên vẻ ngoài của cô mới bị "dìm hàng" như vậy. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây là chiêu trò của công ty Gia Hành. Phải chăng Gia Hành đang muốn bôi đen hình ảnh của Dương Mịch nên mới để cô xuất hiện với tạo hình này?