Dương Mịch già nua trong tạo hình mới, công ty quản lý nhận 'gạch đá' từ fan hâm mộ

Mâu thuẫn giữa fan của nữ diễn viên Dương Mịch và Gia Hành ngày càng căng thẳng khi tiếp tục xuất hiện những lời chỉ trích hướng về công ty quản lý của nữ diễn viên họ Dương.
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Mối quan hệ “cơm không lành canh không ngọt” giữa fan của nữ diễn viên Dương Mịch và công ty quản lý Gia Hành ngày càng căng thẳng khi người đẹp họ Dương xuất hiện với tạo hình khác lạ trong một sự kiện mới đây. Nhiều fan của “nàng Bạch Thiển” không hài lòng với diện mạo mới này của thần tượng nên đã chỉ trích kịch liệt công ty Gia Hành.
Mái tóc chính là nguyên nhân khiến fan của nữ diễn viên họ Dương nổi giận. Nhiều ý kiến cho rằng có lẽ Dương Mịch đã đắc tội với stylist nên vẻ ngoài của cô mới bị "dìm hàng" như vậy. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây là chiêu trò của công ty Gia Hành. Phải chăng Gia Hành đang muốn bôi đen hình ảnh của Dương Mịch nên mới để cô xuất hiện với tạo hình này?
Thời gian trước đây, fan của Dương Mịch còn công khai chỉ trích công ty quản lý Gia Hành và yêu cầu Dương Mịch không nhận những kịch bản phim thiếu chất lượng từ công ty chủ quản. Sự việc này diễn ra tại một sự kiện mà Dương Mịch tham gia khiến nữ diễn viên họ Dương vô cùng bối rối.