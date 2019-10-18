Angela Baby đánh bại ‘hảo tỷ muội’ Dương Mịch dù bị chê tơi tả về diễn xuất

Sao quốc tế 18/10/2019 15:40

Việc Angela Baby lọt vào danh sách đề cử diễn viên giỏi của phim truyền hình Trung Quốc khiến nhiều người bất ngờ.

Ngày 16/10, danh sách diễn viên giỏi phim truyền hình Trung Quốc lần thứ 6 đã được công bố. Ngoài những diễn viên được đánh giá cao về diễn xuất, trong danh sách này xuất hiện nhiều cái tên còn rất trẻ nhưng lại có lượng fan đông đảo.

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Chu Nhất Long là gương mặt được yêu mến của Cbiz trong vài năm trở lại đây

Về phía diễn viên nam, những cái tên được truyền thông chú ý nhất hiện nay như: Chu Nhất Long, Đặng Luân, Lý Hiện, Tiêu Chiến… đều lọt vào danh sách đề cử. Không những sở hữu ngoại hình điển trai, họ còn sở hữu lượng fan đông đảo.

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Nổi tiếng sau thành công của 'Trần Tình Lệnh', Tiêu Chiến lọt vào danh sách đề cử lần này

Triệu Lệ DĩnhDương Tử là hai diễn viên được chú ý nhất trong danh sách đề cử của nữ. Bên cạnh đó, Nghê Ni, Trương Thiên Ái, Châu Đông Vũ cũng góp mặt. Tuy nhiên, sự có mặt của Angela Baby lại gây khá nhiều bất ngờ cho khán giả.

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Cùng với Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh là diễn viên nữ được chú ý nhất trong danh sách đề cử của nữ

Angela Baby vốn không được đánh giá cao về diễn xuất. Vai diễn nào của cô cũng bị khán giả chê tơi tả vì diễn xuất một màu, không biết cách thổi hồn cho nhân vật. Hai năm qua, dù được cộng tác với nhiều nam diễn viên thực lực nhưng có vẻ như bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn chưa học hỏi được nhiều kinh nghiệm diễn xuất.

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Angela Baby không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng lại có tên trong danh sách đề cử
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Từng là 'nữ hoàng rating' vậy nhưng lần này Dương Mịch lại để đàn em vượt mặt

Đáng chú ý, trong danh sách đề cử này không có tên nữ diễn viên Dương Mịch. Nữ diễn viên họ Dương từng có nhiều tác phẩm để đời và được mệnh danh là “nữ hoàng rating”. Tuy nhiên, bộ phim truyền hình “Trúc Mộng Tình Duyên” của Dương Mịch trong năm qua không được công chúng đón nhận. Dù được đánh giá cao hơn Angela Baby về mặt diễn xuất nhưng Dương Mịch lại bị đàn em qua mặt. Điều này đã khiến nhiều cư dân mạng tranh cãi kịch liệt. 

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Từ khóa:   Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh Dương Tử

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