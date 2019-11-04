Dương Mịch và tình trẻ liên tiếp để lộ những hình ảnh ngọt ngào dù chưa công khai

Sao quốc tế 04/11/2019 11:28

Không dám trực tiếp thừa nhận hẹn hò nhưng nữ diễn viên Dương Mịch và người tình trẻ Ngụy Đại Huân liên tục bị phát hiện bằng chứng đang qua lại.

Sau khi Dương MịchLưu Khải Uy tuyên bố ly hôn, nữ diễn viên Dương Mịch trở thành quý cô độc thân được nhiều người theo đuổi nhất Cbiz. Chuyện tình cảm của người đẹp họ Dương luôn là đề tài được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm.

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Nữ diễn viên Dương Mịch và Ngụy Đại Huân vướng tin đồn hẹn hò vài tháng trước

Thời gian trước đây netizen xứ Trung phát hiện Dương Mịch và đàn em Ngụy Đại Huân có nhiều hành động khá tình cảm. Từ đó hàng loạt tin đồn liên quan đến việc Dương Mịch hẹn hò Ngụy Đại Huân được lan truyền. Thế nhưng Ngụy Đại Huân cho biết anh và Dương Mịch chỉ là bạn bè, còn vợ cũ Lưu Khải Uy lại chọn cách im lặng.

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Mới đây, Ngụy Đại Huân vừa mới cập nhật trang cá nhân của mình với dòng trạng thái 'Hi'...
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... sau đó không lâu Dương Mịch cũng dùng cách tương tự để đáp trả bạn trai tin đồn

Mới đây nhiều fan hâm mộ phát hiện Dương Mịch và Ngụy Đại Huân cùng nhau thả thính trên trang cá nhân. Đầu tiên, Ngụy Đại Huân đăng một hình ảnh mới với dòng trạng thái đơn giản “Hi”, ngay sau đó không lâu Dương Mịch cũng có động thái đáp trả vô cùng ngọt ngào. Cô nàng cũng đăng trên trang cá nhân của mình hình ảnh con mèo kèm theo lời nhắn nhủ “Hi” giống y hệt Ngụy Đại Huân.

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Hình ảnh ngọt ngào quá mức của Dương Mịch và Ngụy Đại Huân khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế
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Dù Dương Mịch vẫn giữ thái độ im lặng nhưng nhiều người cho rằng vợ cũ của Lưu Khải Uy đã tìm được hạnh phúc mới

Động thái này của cặp đôi cho thấy có vẻ như những lời đồn đại của cộng động mạng thời gian gần đây là hoàn toàn có cơ sở. Không chỉ vậy, một hình ảnh khá ngọt ngào của Ngụy Đại Huân và Dương Mịch khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế cũng nhận được sự quan tâm sâu sắc của người hâm mộ. Nhiều người cho rằng có lẽ cặp đôi đang hẹn hò nhưng vẫn chưa dám công khai vì sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của hai bên.

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Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty Gia Hành, Lưu Khải Uy lần đầu nhận trả lời phỏng vấn. Nhiều người nhận xét chồng cũ của Dương Mịch già hơn cả chục tuổi so với trước đây.

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Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Khải Uy Ngụy Đại Huân

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