Dương Mịch và tình trẻ liên tiếp để lộ những hình ảnh ngọt ngào dù chưa công khai

Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy tuyên bố ly hôn, nữ diễn viên Dương Mịch trở thành quý cô độc thân được nhiều người theo đuổi nhất Cbiz. Chuyện tình cảm của người đẹp họ Dương luôn là đề tài được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm.

Nữ diễn viên Dương Mịch và Ngụy Đại Huân vướng tin đồn hẹn hò vài tháng trước

Thời gian trước đây netizen xứ Trung phát hiện Dương Mịch và đàn em Ngụy Đại Huân có nhiều hành động khá tình cảm. Từ đó hàng loạt tin đồn liên quan đến việc Dương Mịch hẹn hò Ngụy Đại Huân được lan truyền. Thế nhưng Ngụy Đại Huân cho biết anh và Dương Mịch chỉ là bạn bè, còn vợ cũ Lưu Khải Uy lại chọn cách im lặng.