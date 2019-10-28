Lưu Khải Uy tiều tụy, nhan nhắc tuột dốc không phanh sau khi chia tay Dương Mịch

Sao quốc tế 28/10/2019 11:26

Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty Gia Hành, Lưu Khải Uy lần đầu nhận trả lời phỏng vấn. Nhiều người nhận xét chồng cũ của Dương Mịch già hơn cả chục tuổi so với trước đây.

Trong lần phỏng vấn mới đây, thần thái và và diện mạo của Lưu Khải Uy khiến không ít fan hâm mộ thất vọng. Có thể thấy sau khi ly hôn với Dương Mịch và kết thúc hợp đồng với công ty Gia Hành, Lưu Khải Uy đã tiều tụy không ít. Nhiều khán giả còn bình luận rằng trông nam diễn viên già hơn cả chục tuổi so với trước đây.

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Lưu Khải Uy lần đầu nhận phỏng vấn sau khi kết thúc hợp đồng với công ty của Dương Mịch
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Chồng cũ của Dương Mịch khá tiều tụy và xuống sắc

Không chú trọng đến việc ăn mặc, kiểu tóc thời thượng cũng không còn, chồng cũ Dương Mịch già đi trông thấy. Trước đây, nhiều người hâm mộ cho rằng Lưu Khải Uy vẫn khá trẻ trung và linh hoạt so với tuổi 45. Thế nhưng sau khi chia tay Gia Hành, nam diễn viên họ Lưu ăn mặc có vẻ tùy ý hơn trước đây khiến fan phần nào hụt hẫng.

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Lưu Khải Uy không còn chú trọng đến kiểu tóc của mình nữa
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Anh cho biết rất thích bài hát 'Truy' của Trương Quốc Vinh khiến nhiều người nghi ngờ Lưu Khải Uy vẫn còn muốn theo đuổi Dương Mịch

Cũng trong bài phỏng vấn này, Lưu Khải Uy tiết lộ nghệ sĩ mà anh yêu mến nhất là Trương Quốc Vinh. Bài hát “Truy” (nghĩa là theo đuổi) của cố nghệ sĩ này cũng chính là bài hát mà anh thích nhất. Điều này khiến nhiều người đồn đoán rằng anh vẫn chưa thể buông được Dương Mịch nên mới dùng cách này để bày tỏ tình cảm và quyết tâm của mình.

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Dù không còn là vợ chồng nhưng Lưu Khải Uy và Dương Mịch vẫn luôn là chủ đề được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm

Sau khi dính tin đồn hẹn hò người đẹp của TVB, Lưu Khải Uy lên tiếng phủ nhận và tuyên bố anh vẫn đang độc thân. 

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Từ khóa:   Dương Mịch Trương Quốc Vinh chồng cũ Dương Mịch

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