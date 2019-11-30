Lưu Thi Thi ngầm hé lộ nhân phẩm của Dương Mịch trong giới showbiz Hoa ngữ?

Nữ diễn viên Dương Mịch từng vướng nhiều tai tiếng với đồng nghiệp nhưng câu nói của Lưu Thi Thi trong hôn lễ của mình đã "bóc trần" con người đồng nghiệp.

Là một trong tứ tiểu hoa đán của màn ảnh nhỏ Trung Quốc và cũng từng là nữ hoàng rating của nhiều đài truyền hình, nữ diễn viên Dương Mịch là hình tượng người phụ nữ thành đạt khiến nhiều người nể phục. Không chỉ thành công với nghiệp diễn, hiện nay Dương Mịch đã tự thành lập công ty và quản lý nhiều ngôi sao trẻ khác. Để có được thành công như ngày hôm nay, Dương Mịch từng vướng rất nhiều thị phi với các đồng nghiệp. Nữ diễn viên Dương Mịch thường dính tin đồn bất hòa với các đồng nghiệp nữ Kể từ khi tham gia showbiz, Dương Mịch liên tục vướng tin đồn bất hòa với các diễn viên nữ khác trong đó có nhiều người từng là “khuê mật” của mình. Nhiều người cho rằng những câu chuyện về mối quan hệ của Dương Mịch với các đồng nghiệp nữ có thể được dựng thành một bộ phim cung đấu hấp dẫn với nhiều tình tiết gay cấn.

Vì tính cách của Dương Mịch nên cô đánh mất rất nhiều bạn thân Thời gian trước đây có tin đồn rằng Dương Mịch vì muốn kết thân với gia đình hào môn nên đã qua lại với Quách Bích Đình. Sau đó lại rộ tin đồn liên quan đến việc Dương Mịch hẹn hò đàn em Ngụy Đại Huân. Những thông tin về nữ diễn viên họ Dương thường xuất hiện trên những trang giải trí hàng đầu xứ Trung nhưng cô hiếm khi đưa ra lời giải thích. Trong giới showbiz, Dương Mịch cũng từng vướng nhiều tai tiếng về nhân phẩm mà người ngoài giới không thể biết được. Có tin đồn rằng trong hôn lễ với Ngô Kỳ Long, khi được hỏi về sự vắng mặt của Dương Mịch, Lưu Thi Thi đã thẳng thắn trả lời: “Không phải cô ấy cũng không mời tôi sao?”.

Một câu nói đơn giản của Lưu Thi Thi ngầm cho biết Dương Mịch là người 'tham phú phụ bần' Nhiều người cho rằng một câu nói đơn giản của Lưu Thi Thi ngầm ám chỉ Dương Mịch là người “tham phú phụ bần”. Bởi trong hôn lễ với Lưu Khải Uy, cô đều mời những người giàu có và nổi tiếng trong làng giải trí lúc đó mà không mời những bạn diễn ít tên tuổi. Dù đây chỉ là tin đồn nhưng có thể thấy rằng chuyện Dương Mịch không được đồng nghiệp yêu mến không phải là không có cơ sở.

'Người tình tin đồn' liên tục nhìn lén Dương Mịch, fan tổ chức tìm chồng cho thần tượng Ngụy Đại Huân liên tục nhìn lén "người tình tin đồn" trong sự kiện. Ngay sau đó fan của nữ diễn viên Dương Mịch đã tổ chức bình chọn ai xứng đáng làm chồng của thần tượng nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-thi-thi-ngam-he-lo-nhan-pham-cua-duong-mich-trong-gioi-showbiz-hoa-ngu-345393.html