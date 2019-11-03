Tạo hình cổ trang đẹp đến nao lòng của nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm

Sao quốc tế 03/11/2019 13:49

Những tấm hình cổ trang của nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm vừa được đăng tải đã ngay lập tức nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Ngô Diệc Phàm là nam ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng tại Trung Quốc. Anh từng là thành viên của nhóm nhạc EXO đình đám một thời. Sau khi chia tay nhóm, Ngô Diệc Phàm về Trung Quốc phát triển sự nghiệp và gặt hái được khá nhiều thành công.

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Tạo hình cổ trang của nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm nhận được cơn mưa lời khen từ fan hâm mộ

Ngoài khả năng ca hát và vũ đạo điêu luyện, chàng ca sĩ sinh năm 1990 còn tham gia khá nhiều bộ phim điện ảnh và tạo ấn tượng tốt đối với khán giả. Với các nhân vật như Trình Tranh trong “Hóa ra anh vẫn ở đây” phiên bản điện ảnh hay Đường Tăng trong “Tây Du Ký”… Ngô Diệc Phàm đã tạo một dấu ấn riêng trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

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Ngô Diệc Phàm sẽ nên duyên với Dương Tử trong bộ phim truyền hình 'Thanh Trâm Hành'. Sau khi những hình ảnh này được đăng tải, nhiều người nhận xét Ngô Diệc Phàm đúng là lựa chọn số một cho vai diễn Lý Thư Bạch

Sắp tới, Ngô Diệc Phàm sẽ có cơ hội thử sức với phim truyền hình trong bộ phim “Thanh Trâm Hành” hợp tác cùng nữ diễn viên được yêu mến nhất hiện nay - Dương Tử. “Thanh Trâm Hành” là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng “Trâm Trung Lục” của tác giả Trắc Trắc Khinh Hàn. Sau khi đoàn phim thông báo danh sách diễn viên chính cho bộ phim này, nhiều khán giả háo hức chờ ngày bộ phim phát sóng.

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Chuẩn bị cho ra mắt ca khúc mới vào đúng ngày sinh nhật, Ngô Diệc Phàm đã thực hiện bộ ảnh có một không hai này

Mới đây, Ngô Diệc Phàm bất ngờ tung ra bộ ảnh cổ trang đẹp như tranh vẽ của mình khiến fan hâm mộ phải xuýt xoa. Nam ca sĩ họ Ngô chụp bộ ảnh này nhằm quảng bá cho ca khúc mới sẽ được phát hành vào đúng ngày sinh nhật của mình 6/11. Xem loạt ảnh, nhiều người phải thốt lên rằng anh chính là lựa chọn hoàn hảo nhất cho nhân vật Lý Thư Bạch trong “Thanh Trâm Hành”.

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Từ khóa:   Dương Tử Thanh Trâm Hành ca sĩ Ngô Diệc Phàm

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