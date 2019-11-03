Dàn sao ‘Hoàn Châu Cách Cách’ hội ngộ, bầu trời ký ức bỗng ùa về

Bộ phim truyền hình đình đám một thời “Hoàn Châu Cách Cách” từng là bàn đạp giúp nhiều diễn viên trẻ như: Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Phạm Băng Băng… nổi tiếng và cũng là ký ức tuyệt đẹp của thế hệ 8X, 9X. Hơn 20 năm trôi qua, mỗi khi dàn diễn viên nổi tiếng này hội ngộ, ký ức một thời của nhiều người lại ùa về.

Dàn sao 'Hoàn Châu Cách Cách' hội ngộ khiến nhiều fan hâm mộ của bộ phim thích thú

Dù không quy tụ được toàn bộ các diễn viên tham gia bộ phim này nhưng sự xuất hiện của anh em Liễu Thanh, Liễu Hồng và Hoàng A Mã cũng khiến không ít khán giả bồi hồi

Dù hiện nay Tô Hữu Bằng, Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng… đều là những cái tên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ vậy nhưng đối với nhiều khán giả truyền hình, họ vẫn mãi là Ngũ A Ca, Tiểu Yến Tử, Hạ Tử Vy, Kim Tỏa.