Dàn sao ‘Hoàn Châu Cách Cách’ hội ngộ, bầu trời ký ức bỗng ùa về

Sao quốc tế 03/11/2019 06:44

Những diễn viên quen thuộc của bộ phim ‘Hoàn Châu Cách Cách’ bất ngờ hội ngộ trên sóng truyền hình khiến nhiều khán giả thổn thức.

Bộ phim truyền hình đình đám một thời “Hoàn Châu Cách Cách” từng là bàn đạp giúp nhiều diễn viên trẻ như: Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Phạm Băng Băng… nổi tiếng và cũng là ký ức tuyệt đẹp của thế hệ 8X, 9X. Hơn 20 năm trôi qua, mỗi khi dàn diễn viên nổi tiếng này hội ngộ, ký ức một thời của nhiều người lại ùa về.

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Dàn sao 'Hoàn Châu Cách Cách' hội ngộ khiến nhiều fan hâm mộ của bộ phim thích thú
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Dù không quy tụ được toàn bộ các diễn viên tham gia bộ phim này nhưng sự xuất hiện của anh em Liễu Thanh, Liễu Hồng và Hoàng A Mã cũng khiến không ít khán giả bồi hồi

Dù hiện nay Tô Hữu Bằng, Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng… đều là những cái tên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ vậy nhưng đối với nhiều khán giả truyền hình, họ vẫn mãi là Ngũ A Ca, Tiểu Yến Tử, Hạ Tử Vy, Kim Tỏa.

Hơn 20 năm qua, có những cái tên gần như vắng bóng hoàn toàn khỏi làng giải trí Hoa ngữ sau thành công của “Hoàn Châu Cách Cách” như anh em Liễu Thanh, Liễu Hồng nhưng khán giả vẫn không quên họ. Họ chính là một phần không thể thiếu mang đến thành công cho bộ phim truyền hình đình đám này cũng như xây dựng được miền ký ức tuyệt vời cho nhiều khán giả.

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Sau thành công của 'Hoàn Châu Cách Cách', anh em Liễu Thanh, Liễu Hồng hầu như không tham gia hoạt động nghệ thuật
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Diễn viên Lục Thi Vũ và Trần Doanh từng được khán giả yêu mến qua vai diễn Liễu Thanh, Liễu Hồng
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Vậy nhưng sau đó cả hai gần như không còn tham gia diễn xuất nữa

Mới đây, một chương trình truyền hình tại Trung Quốc đã gây bất ngờ cho những ai yêu mến “Hoàn Châu Cách Cách” khi mời được Hoàng A Mã, Liễu Thanh, Liễu Hồng, Tiểu Yến Tử cùng xuất hiện. Nhiều kỷ niệm khi quay bộ phim này được diễn viên gạo cội Trương Thiết Lâm chia sẻ khiến khán giả khá bất ngờ. Trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, các diễn viên và đoàn làm phim đã hoàn thành một tác phẩm để đời cho phim truyền hình Hoa ngữ.

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Từ khóa:   Triệu Vy Tô Hữu Bằng Lâm Tâm Như

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