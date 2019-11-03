Dàn sao ‘Hoàn Châu Cách Cách’ hội ngộ, bầu trời ký ức bỗng ùa về

Những diễn viên quen thuộc của bộ phim ‘Hoàn Châu Cách Cách’ bất ngờ hội ngộ trên sóng truyền hình khiến nhiều khán giả thổn thức.
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Bộ phim truyền hình đình đám một thời “Hoàn Châu Cách Cách” từng là bàn đạp giúp nhiều diễn viên trẻ như: Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Phạm Băng Băng… nổi tiếng và cũng là ký ức tuyệt đẹp của thế hệ 8X, 9X. Hơn 20 năm trôi qua, mỗi khi dàn diễn viên nổi tiếng này hội ngộ, ký ức một thời của nhiều người lại ùa về.
Dù hiện nay Tô Hữu Bằng, Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng… đều là những cái tên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ vậy nhưng đối với nhiều khán giả truyền hình, họ vẫn mãi là Ngũ A Ca, Tiểu Yến Tử, Hạ Tử Vy, Kim Tỏa.
Hơn 20 năm qua, có những cái tên gần như vắng bóng hoàn toàn khỏi làng giải trí Hoa ngữ sau thành công của “Hoàn Châu Cách Cách” như anh em Liễu Thanh, Liễu Hồng nhưng khán giả vẫn không quên họ. Họ chính là một phần không thể thiếu mang đến thành công cho bộ phim truyền hình đình đám này cũng như xây dựng được miền ký ức tuyệt vời cho nhiều khán giả.
Mới đây, một chương trình truyền hình tại Trung Quốc đã gây bất ngờ cho những ai yêu mến “Hoàn Châu Cách Cách” khi mời được Hoàng A Mã, Liễu Thanh, Liễu Hồng, Tiểu Yến Tử cùng xuất hiện. Nhiều kỷ niệm khi quay bộ phim này được diễn viên gạo cội Trương Thiết Lâm chia sẻ khiến khán giả khá bất ngờ. Trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, các diễn viên và đoàn làm phim đã hoàn thành một tác phẩm để đời cho phim truyền hình Hoa ngữ.