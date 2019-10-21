Những động thái liên tiếp của vợ chồng Lâm Tâm Như phủ nhận chuyện hôn nhân rạn nứt

Sao quốc tế 21/10/2019 11:59

Vợ chồng nữ diễn viên Lâm Tâm Như liên tiếp có những hành động phủ nhận tin đồn hôn nhân rạn nứt trong những ngày gần đây.

Suốt thời gian vừa qua, tình trạng hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng Đài Loan Lâm Tâm NhưHoắc Kiến Hoa là chủ đề bàn tán của nhiều người. Thậm chí, có tin đồn rằng Hoắc Kiến Hoa vốn không muốn kết hôn với Lâm Tâm Như nhưng bị “úp sọt” nên bất mãn trong lòng.

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Những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Lâm Tâm Như được studio của cô đăng tải
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Bà mẹ một con vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp dù đã 43 tuổi

Ngay cả trong hôn lễ được tổ chức tại Bali, Hoắc Kiến Hoa cũng không nở một nụ cười khiến nhiều người tin rằng những thông tin đó là sự thật. Không chỉ vậy, mới đây còn có tin đồn cho rằng Hoắc Kiến Hoa ngoại tình và thường xuyên mượn rượu để mắng chửi Lâm Tâm Như khiến nữ diễn viên họ Lâm phải ôm con bỏ đi.

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Lâm Tâm Như khéo khoe nhẫn cưới với mục đích thông báo hôn nhân của cô vẫn rất ổn

Đứng trước những thông tin này, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã khéo léo khoe chiếc nhẫn cưới khi tham gia một sự kiện gần đây. Điều này khiến fan hâm mộ yên tâm phần nào cho hạnh phúc của thần tượng.

Chưa hết, mới đây vợ chồng Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như tiếp tục chứng minh tình cảm bền chặt của mình. Theo đó, cả hai đã có buổi hẹn hò ăn uống với một vài người bạn. Su khi ăn xong, mọi người cùng chụp hình chung. Hoắc Kiến Hoa khoác tay lên vai vợ rất tình cảm còn Lâm Tâm Như trông vô cùng hạnh phúc.

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Hình ảnh Lâm Tâm Như và chồng cùng nhau đi ăn uống được đăng tải...
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... phần nào xóa tan tin đồn hôn nhân của họ rạn nứt

Nhiều người nhận xét hành động tình cảm của Hoắc Kiến Hoa dành cho Lâm Tâm Như đủ cho thấy hôn nhân của cặp đôi vẫn rất tốt đẹp.

Chỉ với một hành động nhỏ, Lâm Tâm Như khẳng định hôn nhân với Hoắc Kiến Hoa vẫn bền chặt

Chỉ với một hành động nhỏ, Lâm Tâm Như khẳng định hôn nhân với Hoắc Kiến Hoa vẫn bền chặt

Đứng trước những tin đồn thất thiệt về hôn nhân, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã có động thái ngầm phủ nhận.

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Từ khóa:   Hoắc Kiến Hoa Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa Lâm Tâm Như

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