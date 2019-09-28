Nụ hôn của Lâm Tâm Như và Trương Thiết Lâm 'phá nát' tuổi thơ của nhiều người

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như và Trương Thiết Lâm có mối quan hệ cha con trong “Hoàn Châu Cách Cách”. Tuy nhiên, ít ai biết cả hai từng đóng vai tình nhân trong một bộ phim khác.

20 năm đã trôi qua nhưng đối với nhiều người, “Hoàn Châu Cách Cách” vẫn là một trong những bộ phim truyền hình Hoa ngữ để lại ấn tượng sâu đậm nhất. Không chỉ là một tác phẩm kinh điển, bộ phim này còn là bệ phóng cho nhiều tên tuổi nổi tiếng của Cbiz. 'Hoàn Châu Cách Cách' là bộ phim truyền hình nổi tiếng của màn ảnh nhỏ Trung Quốc Hàng loạt diễn viên trẻ khi đó như Triệu Vy, Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng… đã tỏa sáng nhờ tác phẩm đình đám này. Không chỉ vậy, bộ phim còn giúp diễn viên có kinh nghiệm như Trương Thiết Lâm tạo dựng được chỗ đứng vững chắc của mình.

Đến tận thời điểm hiện tại, nhiều diễn viên tham gia “Hoàn Châu Cách Cách” vẫn gọi Trương Thiết Lâm với cái tên quen thuộc là Hoàng A Mã. Trong phim, ông đóng vai cha của Lâm Tâm Như. Những hình ảnh cha con của Lâm Tâm Như và Trương Thiết Lâm trong “Hoàn Châu Cách Cách” vẫn luôn in đậm trong tâm trí khán giả truyền hình. Đây cũng là bộ phim làm nên tên tuổi của nhiều nghệ sĩ trẻ Tuy nhiên mới đây, một vài hình ảnh thân mật giữa Trương Thiết Lâm và Lâm Tâm Như bất ngờ được lan truyền trên mạng khiến nhiều người sửng sốt. Ít ai biết rằng trước đây nữ diễn viên Lâm Tâm Như và Trương Thiết Lâm từng đóng vai tình nhân trong một bộ phim truyền hình. Không chỉ vậy, trong phim có phân cảnh hai người hôn nhau. Nhiều fan trung thành của “Hoàn Châu Cách Cách” bị sốc trước cảnh tượng này. Thậm chí, có người còn bình luận: “Nụ hôn của Lâm Tâm Như và Trương Thiết Lâm đã phá nát tuổi thơ của tôi”.

Hình ảnh nhạy cảm của Lâm Tâm Như và Trương Thiết Lâm mới được công bố Trước đây cả hai từng làm tình nhân trong một bộ phim truyền hình Với nhiều người, diễn viên Lâm Tâm Như chính là con gái của Trương Thiết Lâm Mặc dù đây chỉ là phân cảnh trong một bộ phim nhưng đối với nhiều người, Lâm Tâm Như chính là con gái của Trương Thiết Lâm. Họ không chấp nhận được việc cả hai là tình nhân của nhau, dù là trong phim.

Lâm Tâm Như học thạc sĩ ở tuổi 43, Hoắc Kiến Hoa bị chỉ trích không có chí tiến thủ Dù đã 43 tuổi nhưng nữ diễn viên Lâm Tâm Như vẫn lựa chọn sự nghiệp học hành khiến nhiều người bất ngờ.

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