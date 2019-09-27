So sánh dung nhan 4 nàng ‘Tử Vy’ của màn ảnh Hoa ngữ

Các nữ diễn viên vào vai "Tử Vy" đều sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Tuy nhiên, ai mới là người thể hiện vai này xuất sắc nhất?

Nhiều người đánh giá rằng Lâm Tâm Như là lựa chọn hoàn hảo nhất cho vai "Hạ Tử Vy". Vẻ đẹp trong trẻo, đôi mắt to tròn cùng sự dịu dàng của nữ diễn viên họ Lâm đã khắc họa một nàng "Hạ Tử Vy" không thể hoàn hảo hơn nữa.

Người đầu tiên thành công với vai "Hạ Tử Vy" chính là diễn viên Lâm Tâm Như . Nhờ vai diễn này, cô được nhiều người yêu mến. Sự nghiệp của cô cũng lên như diều gặp gió sau thành công của “ Hoàn Châu Cách Cách ”.

Mã Y Lợi

Dù không được đánh giá cao như Lâm Tâm Như nhưng Mã Y Lợi vẫn tạo được dấu ấn riêng

Mã Y Lợi là diễn viên vào vai "Hạ Tử Vy" trong phần 3 của bộ phim “Hoàn Châu Cách Cách”. Mặc dù không thể so sánh với phần 1 và phần 2 nhưng không thể phủ nhận nhan sắc xinh đẹp của Mã Y Lợi. Khi phần 3 của “Hoàn Châu Cách Cách” được công chiếu, nhiều ý kiến cho rằng nhan sắc của Mã Y Lợi không thể so sánh với Lâm Tâm Như. Tuy nhiên, bằng tài năng diễn xuất của mình, Mã Y Lợi đã dần tạo được niềm tin với người hâm mộ.

Hải Lục

'Hạ Tử Vy' của Hải Lục nhận được nhiều lời chê bai nhất từ khán giả

Hải Lục là nữ diễn viên đảm nhận vai "Hạ Tử Vy" trong phiên bản mới nhất của bộ phim “Hoàn Châu Cách Cách”. Thế nhưng từ tạo hình cho tới nhan sắc của Hải Lục đều được đánh giá là thua xa so với đàn chị Lâm Tâm Như. Có lẽ vì thế mà Hải Lục mãi vẫn không thể nổi tiếng trong giới showbiz Hoa ngữ.

Chung Hân Đồng

Nhan sắc của Chung Hân Đồng khi vào vai Tử Vy tiên tử

"Tử Vy" của Chung Hân Đồng không phải là nhân vật trong bộ phim “Hoàn Châu Cách Cách” mà là trong bộ phim “Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không”. Trong bộ phim này, Chung Hân Đồng vào vai "Tử Vy tiên tử". Cách hóa trang đến lối diễn xuất của Chung Hân Đồng đã gây ấn tượng tích cực đối với người hâm mộ.