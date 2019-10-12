Rộ tin đồn Hoắc Kiến Hoa ngoại tình, Lâm Tâm Như ôm con bỏ đi vì bị chồng mắng chửi

Sao quốc tế 12/10/2019 13:44

Thông tin Hoắc Kiến Hoa ngoại tình, thường xuyên uống rượu và mắng chửi vợ nên nữ diễn viên Lâm Tâm Như ôm con bỏ nhà ra đi khiến người hâm mộ hoang mang.

Ngày 11/10, truyền thông Hong Kong bất ngờ đăng tải thông tin Hoắc Kiến Hoa ngoại tình. Theo đó, tình trạng hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đang rất xấu khiến cộng đồng mạng xôn xao.

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Từ khi công khai mối quan hệ, cặp đôi nổi tiếng luôn phải đối mặt với những tin đồn tình cảm rạn nứt

Theo nguồn tin này, sự việc bắt nguồn từ việc Hoắc Kiến Hoa bị Lâm Tâm Như ép kết hôn. Lợi dụng quan hệ bạn bè lâu năm với Hoắc Kiến Hoa, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã có chủ ý tiếp cận đồng thời cố tình có thai để ép nam tài tử họ Hoắc phải kết hôn. 

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Một nguồn tin cho hay Hoắc Kiến Hoa đang qua lại với một người phụ nữ lớn tuổi khiến Lâm Tâm Như phải bỏ nhà ra đi

Nguồn tin này cho biết vì bị Lâm Tâm Như “úp sọt” nên Hoắc Kiến Hoa vô cùng buồn chán và oán giận. Anh thường xuyên tìm đến rượu để giải sầu. Không ít lần lần anh mượn rượu để nhục mạ vợ khiến cô vô cùng đau lòng. Chưa hết, Hoắc Kiến Hoa đang qua lại với một người phụ nữ lớn tuổi hơn anh. Không chịu nổi, Lâm Tâm Như đã ôm con bỏ nhà ra đi.

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Trong khi đó, nữ diễn viên Lâm Tâm Như vẫn đang khá vui vẻ khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế

Tuy nhiên, nhiều người khẳng định đây chỉ là tin đồn thất thiệt. Hiện Lâm Tâm Như đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế, tinh thần của cô khá vui vẻ. Nếu như hôn nhân thật sự có vấn đề, nữ diễn viên họ Lâm không thể vui vẻ đến vậy. Trên thực tế, những tin đồn liên quan đến hôn nhân của cặp đôi Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như thường xuyên xuất hiện. Dù cặp đôi nổi tiếng đã nhiều lần nhờ đến sự giúp đỡ của pháp luật nhưng vẫn chưa thể dập tắt những thông tin ác ý về họ.

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