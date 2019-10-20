Chỉ với một hành động nhỏ, Lâm Tâm Như khẳng định hôn nhân với Hoắc Kiến Hoa vẫn bền chặt

Sao quốc tế 20/10/2019 14:24

Đứng trước những tin đồn thất thiệt về hôn nhân, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã có động thái ngầm phủ nhận.

Thời gian vừa qua vợ chồng Lâm Tâm NhưHoắc Kiến Hoa luôn phải đối mặt với những tin đồn liên quan đến vấn đề hôn nhân trục trặc. Sau khi có thông tin Lâm Tâm Như ôm con bỏ nhà ra đi vì Hoắc Kiến Hoa ngoại tình và nhục mạ cô thì lại rộ tin đồn rằng Hoắc Kiến Hoa mới là người ôm con bỏ nhà đi. 

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Nữ diễn viên Lâm Tâm Như vô cùng xinh đẹp khi tham gia một sự kiện gần đây
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Người đẹp khoe khéo nhẫn cưới cùng hành động khẳng định mối quan hệ vợ chồng cô vẫn rất yên ấm

Kể từ khi công khai mối quan hệ, cặp đôi Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa luôn trở thành nạn nhân của những tin đồn ác ý. Cả hai đã kiện cáo khá nhiều tài khoản mạng xã hội hay đăng thông tin không chính xác và thắng kiện, vậy nhưng những tin đồn thất thiệt về hôn nhân của họ vẫn thường xuyên xuất hiện.

Đáp trả tin đồn hôn nhân rạn nứt, trong một sự kiện gần đây, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã rạng rỡ khoe nhẫn cưới ngầm khẳng định mối quan hệ giữa cô và Hoắc Kiến Hoa vẫn rất ổn.

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Dù liên tiếp vướng phải tin đồn hôn nhân rạn nứt, vợ chồng Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa vẫn luôn hạnh phúc bên nhau
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Hành động khoe khéo nhẫn cưới của Lâm Tâm Như đủ khiến fan hâm mộ của cặp đôi yên lòng

Dù không chính thức lên tiếng nhưng hành động khôn ngoan của bà xã Hoắc Kiến Hoa đủ cho thấy tình cảm của cặp đôi đẹp nhất xứ Đài vẫn vô cùng tốt đẹp, không như những gì được đồn thổi.

Lâm Tâm Như tự tin khoe mặt mộc giữa tin đồn hôn nhân đổ vỡ

Lâm Tâm Như tự tin khoe mặt mộc giữa tin đồn hôn nhân đổ vỡ

Đối diện tin đồn hôn nhân đổ vỡ, nữ diễn viên Lâm Tâm Như vẫn tự tin khoe mặt mộc ở tuổi 43.

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